中国公安部回应唐山打人事件：定会彻查全案依法严惩

中国公安部回应唐山烧烤店打人事件，承诺一定会彻底查清全案，依法严惩犯罪，并向社会公布具体情况。

据央视新闻报道，中国公安部刑事侦查局局长刘忠义在中共中央宣传部星期一（7月25日）举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上称，唐山烧烤店打人事件引发社会广泛关注，造成恶劣社会影响。他表示，公安部对此高度重视，第一时间派出工作组，并从全国抽调专家赴一线指导案件侦办，目前案件侦办进展顺利，具体情况会向社会公布。

刘忠义说，公安部充分理解全社会对案件侦办工作的高度关注，也正因如此，专案组对涉及的每一条违法犯罪线索均全力以赴开展侦查调查，务求事实清楚、证据确凿。“请大家相信公安机关一定会彻底查清全案，依法严惩犯罪。”

河北省唐山市一家烧烤店6月10日发生暴力围殴女性事件，震惊社会，事件引发舆论对社会治安、涉黑涉恶和其背后保护伞等问题的高度关注。

针对群众反映强烈的扫黑除恶和治安整治方面的问题，刘忠义介绍，自6月25日夏季治安打击整治“百日行动”部署起至今，刑侦部门共破各类刑事案件4.9万起，抓获犯罪嫌疑人7.2万名；此外，自扫黑除恶常态化开展以来，公安机关共打掉涉黑组织249个，恶势力犯罪集团1486个，抓获犯罪嫌疑人2.2万名。

出席同场发布会的公安部党委委员、法制局局长孙茂利也称，2018年以来公安部共打掉黑恶势力组织集团1.66万个。

孙茂利称，中国2021年八类主要刑事犯罪立案数比2012年下降64.4%，且现行命案破案率达99%，长期处于全球命案发案率最低国家行列。此外，2021年6月以来，电信网络诈骗犯罪立案数连续12月同比下降。

他还表示，要聚焦“黄赌毒”“盗抢骗”“食药环”等多发性案件和拐卖妇女儿童等违法犯罪。

孙茂利还说，国际社会普遍认为中国是世界上最安全的国家之一，中国群众安全感由2012年的87.55%上升至2021年的98.62%，十年来始终保持高位。