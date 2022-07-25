王毅：解决南中国海问题主动权和主导权掌握在地区国家手中

中国国务委员兼外长王毅说，解决南中国海问题的主动权和主导权掌握在地区国家的手中，他提出，将南中国海真正打造成和平之海、友谊之海、合作之海，要做到“四个持续”。

据中国外交部官网消息，王毅星期一（7月25日）以视频方式出席纪念《南中国海各方行为宣言》签署20周年研讨会开幕式并致辞。

王毅说，20年前，中国和亚细安（中国称东盟）国家抓住历史机遇，开启了南中国海问题对话合作之路。在新的历史条件下，应继续坚定不移维护《宣言》的宗旨原则，继续坚定不移践行《宣言》的规范主张，继续将解决南中国海问题的主动权和主导权掌握在地区国家自己手中，将南中国海真正打造成和平之海、友谊之海、合作之海，要做到“四个持续”。

一要持续守好和平底线。南中国海不是域外国家的“游猎园”，更不应成为大国博弈的“角斗场”。我们应该坚定支持一切有利于和平解决和管控争议的努力，旗帜鲜明地反对任何在本地区制造紧张、挑动对抗的言行，站在各国人民的和平愿望一边，站在时代潮流的正确一边。

二要持续推进对话协商。对话协商是化解矛盾的根本路径，也是《宣言》精神的要义所在。我们应该不断完善双多边涉海对话机制，以沟通增互信，以协商促安全，走出一条兼顾各方诉求、包容各方利益的南中国海治理之路，共同实现南中国海的长治久安。

三要持续深化海上合作。南中国海是地区国家的共同财富，我们不仅要守护好，也要开发利用好。我们应该解放思想，勇于探索，逐步建立和完善沿岸国合作机制，积极推进科研、环保、搜救等领域务实合作，探讨资源共同开发，更好造福于地区国家和人民。

四要持续推进“准则”磋商。制定“南中国海行为准则”是《宣言》的明确要求，也是形势发展的迫切需要。我们应该以《宣言》精神为指引，加快打造《宣言》的加强版和升级版，早日达成有效、富有实质内容、符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法的“准则”，为管控分歧、推进合作提供更加强有力的制度保障。

王毅也总结了《宣言》的签署及落实的成功实践带来的三条重要启示。

一是南中国海和平稳定是地区发展的重要前提。南中国海稳，则地区国家受益，南中国海乱，则地区国家遭殃。中国和亚细安国家注意将分歧放在适当位置，纳入《宣言》确定的协商与管控轨道，为地区国家的发展繁荣和人民福祉提供了有利环境。

二是地区国家是妥处南中国海问题的真正主人。中国与亚细安国家将南中国海作为我们的共同家园，开创性地提出并推进双轨思路，坚持当事国通过友好协商和谈判解决海上争议，坚持中国和亚细安国家共同维护南中国海的和平稳定。实践证明，双轨思路符合地区实际、具有地区特色，有效管控了海上局势，维护了南中国海总体稳定，也为共同保护、开发和利用南中国海提供了良好基础。

三是东亚模式是汇聚和维护共识的有效途径。《宣言》凝聚了协商一致、照顾各方舒适度等东亚文化的精华，体现了地区国家在南中国海问题上的最大公约数。我们在落实《宣言》的过程中，始终遵循相互尊重、重诺守信的亚洲传统，摈弃零和思维，弘扬正和理念，彰显了《宣言》的宝贵价值和生命力。

王毅强调，今天的南中国海并非风平浪静。个别域外大国为了维护自身霸权，不断向本地区加大力量投入，蓄意扩大矛盾、挑动紧张，危害沿岸国正当权益和海上正常秩序。对此，中国和亚细安国家应当明确我们的态度：如为和平合作而来，我们欢迎；如为捣乱破坏而来，请你们离开。