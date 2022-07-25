港府提升免费交通服务 缩短由机场到检疫酒店时间

随着从外地抵港人数增多，由香港国际机场前往指定检疫酒店的点对点交通服务需求也有所上升。港府发言人说，政府已提升现有的免费点对点交通服务，并新增自费点对点交通服务，供抵港人士选用，以希望缩短由机场前往指定检疫酒店的时间。

据香港《星岛日报》报道，香港医务卫生局已要求指定交通服务营运商按指定检疫酒店的数目及分布、抵港人士的数量等，适当调整专车服务的班次和路线，提升运送率。由于指定检疫酒店的数量在过去四个月倍增至接近70家，医务卫生局自本月初开始，已将由机场前往指定检疫酒店的免费指定交通服务路线增加至18条，每条路线途经三至五家酒店不等，各个车程均不会超过两小时。服务营运商也已增加人手协助候车乘客，并正进一步研究如何善用资讯科技提升整体服务水平。

经香港运输及物流局协调，德士业界以试办形式安排100辆德士由星期一（7月25日）起为抵港人士提供由机场前往指定检疫酒店的接载服务。乘客须自费使用指定检疫酒店德士服务，按计价表缴付车费及其他适用的附加费，例如隧道及行李费。如德士计价表仍未调整以显示由本月17日起生效的新收费，德士司机必须于车厢内展示由运输署发出的新旧车费换算表，而乘客必须根据换算表支付新车费。

指定检疫酒店德士服务时间为每日早上8时至翌日凌晨2时。如抵港人士有意自费乘搭德士前往检疫酒店，可在完成入境手续及认领行李后，通知入境大堂的工作人员，并按指示前往乘搭指定检疫酒店德士的位置候车及上车。

指定检疫酒店德士只会接载抵港人士由机场前往指定检疫酒店，不会接载乘客往其他地方或接载其他乘客。有关德士会在车身显眼位置张贴特定标记，以供市民识别。为防疫抗疫需要，乘客必须使用后排座位，前座乘客座位不会接载乘客。