陈时中竞选办称两周内办26场见面会

民进党台北市长参选人陈时中竞选活动全面起跑，其竞选办星期一（7月25日）宣布，陈时中将从25日晚起，连续两周举行26场《阿中与你相见欢》活动，将在各行政区与台北市民面对面沟通。

据中时新闻网报道，陈时中竞选办公室25日在民进党中央党部召开《台北队长召集令》暨《阿中与你相见欢》活动起跑记者会时说，即日起空战和陆战齐发，并发出召集令，要求民众加入由陈时中担任队长的“台北队”。

陈时中竞选办说，陈时中竞选活动正式起跑一个星期，除了参拜庙宇外，接下来，将走入台北市大街小巷跟基层，让陈时中成为一个真正让民众了解，而且看的到也接触得到的候选人，将在第一线跟所有的台北市民做意见交换。

陈时中竞选办总干事吴思瑶宣布，即日起空战和陆战齐发。之前在宫庙活动中，很多民众都很热情，希望有机会跟陈时中有更亲密的接触。陈时中身为“台北队”的队长，要邀请“台北队”队员接到召集令之后入列，加入“台北队”与陈时中有更直接、更亲密的接触。

吴思瑶强调，陈时中不论在担任政务的时期，还是现在换轨成为候选人，把事做好就是“阿中模式”，就是竞选团队最主要的核心态度。空战部分，即日起将把握所有机会，运用所有新媒体管道，跟所有台北队员一起集结。

她邀请民众透过手机加入台北市队员的召集，只要透过所属行政区域选择民进党在当地的26个台北小队长，也就是当地的议员候选人，加入后即可随时关注陈时中的行程和讯息，“随时随地都有阿中跟你在一起”。

陆战部分，吴思瑶指出，从7月25日起到8月7日的两周时间，将邀请所有的台北小队长一起举办“阿中见面会”，25日晚第一场在大安文山开始起跑，第一阶段预计举办26场。她也期待小队长们发挥自己的基层实力，为自己的小队拉入更多能量，也为这场选战挹注更多力量。

吴思瑶也说，在见面会开放报名后，名额瞬间秒杀，未来每天会举办一场至三场，将利用两个礼拜时间，由台北队长陈时中，与他的小队长在每一个行政区，跟所有的台北市民做面对面的沟通。