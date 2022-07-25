甘肃成立调查组调查景泰煤矿坍塌事故

中国甘肃省白银市景泰县一家煤矿企业星期六（7月23日）上午发生发生边坡坍塌事故，造成10人死亡，七人受伤。事故发生后，甘肃已成立省级调查组，对事故原因展开深入调查。

据中国央视新闻客户端报道，甘肃省白银市景泰县委办公室通报，7月23日上午11时15分许，山西焦煤民爆集团工作人员前往景泰县境内甘肃泓胜煤业途中，突遇矿区边坡坍塌，将这些工作人员及车辆掩埋。

截至7月23日晚上8时，涉险17人现已全部救出，身体正常一人，六人轻伤，其中五人在景泰县人民医院医治，一人因心率过速转院至白银市第一人民医院医治，10人死亡。现场救援已结束，善后处置全面开展，事故调查正在深入进行。

中国应急管理部党委书记、部长黄明接获通报后，立即到部指挥中心连线在事故现场的省应急管理厅和消防救援总队主要负责人员，调度部署救援处置工作，要求全力救治伤员，科学组织救援；并督促地方吸取事故教训，查明事故原因，排查风险隐患。他也要求各地各部门绷紧神经，守住安全底线，防范重特大事故发生，坚决稳定当前安全生产形势。

中国应急管理部派出由矿山安监局负责人员带队的工作组赴现场指导救援处置和事故调查。当地消防救援队伍24车、96人以及国家矿山应急救援靖远队三车、14人在事故现场参与救援。

甘肃省应急管理厅通报，事故发生后，甘肃省已成立省级事故调查组，对事故原因展开深入调查。同时，将举一反三，迅速开展矿山拉网式排查整治，“一矿一档”，逐矿建账，清单化整治。善后工作也已全面展开。