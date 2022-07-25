杭州灵隐寺提醒僧众吸取南京玄奘寺牌位事件教训

江苏南京玄奘寺日军战犯牌位事件引爆舆论后，杭州灵隐寺召开全寺僧众大会，提醒僧众引以为戒，严格超荐牌位的登记审核和日常管理，弘扬佛教爱国爱教的优良传统，坚定走与社会主义社会相适应的道路。

杭州灵隐寺官方微信公众号星期一（7月25日）发布消息说，该寺于7月23日晚召开全寺僧众大会，开展崇俭戒奢主题教育学习活动，全寺僧众在灵隐寺方丈光泉法师的带领下，共同学习全国性宗教团体《关于崇俭戒奢的共同倡议》和《浙江省宗教界关于崇俭戒奢的共同倡议》等相关文件。

会议介绍了南京玄奘寺供奉牌位事件的有关情况，宣读了《关于玄奘寺供奉牌位事件有关人员的处理情况》。

光泉法师指出，佛教徒首先是公民，爱国守法是国家对每个公民最基本的要求。全寺僧众要深刻吸取教训，切实引以为戒，严格超荐牌位的登记审核和日常管理，加强自身建设，全面从严治教，弘扬佛教爱国爱教的优良传统，坚定走与社会主义社会相适应的道路。

会议也要求全寺僧众积极响应《关于崇俭戒奢的共同倡议》，自觉提升宗教修为和精神境界，深入挖掘弘扬佛教经典中关于崇俭戒奢、少欲惜福的教义教理，并作出符合社会发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释，以身作则、率先垂范，引导信教群众正信正行，以实际行动推进佛教中国化走深走实。

已有一千六百多年历史的灵隐寺是杭州最负盛名的古刹。光泉法师现任灵隐寺方丈，同时担任中国佛教协会常务理事、浙江省政协委员、杭州佛学院院长等职务。

南京玄奘寺供奉日本战犯牌位事件始于7月21日，有网民发布影片称，今年2月于玄奘寺游览时发现寺内供奉着参与南京大屠杀的日本侵华战犯的牌位。

视频在网上流传后引发网络讨伐声浪，当地政府22日已通报免去南京玄武区民族宗教事务局局长胡圆圆的职务，并撤换玄奘寺住持。

南京市委市政府调查组24日发布事件调查处理通报，公布了牌位供奉者吴啊萍的身份，警方以涉嫌犯寻衅滋事罪将她刑事拘留；南京市也对市民宗局、玄武区民宗局多名官员作出处理。