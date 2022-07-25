消息：中国拟筹设3000亿人民币房地产基金收购烂尾楼

中国据报将设立2000亿至3000亿元(人民币，下同，约410亿至616亿新元)的房地产基金收购烂尾楼，支持出险房企解决严重债务危机。

综合路透社与财经资讯平台REDD星期一（7月25日）消息，不愿具名的知情人士透露，中国国务院在上周批准了设立房地产基金的计划，用于支持包括恒大集团在内的多家出险房企和部分地方政府新选定的其他房企。

知情人士称，该基金第一阶段将从建设银行获得500亿元的资金，并从中国人民银行获得300亿元再贷款；若该模式可行，预计其他银行也将跟进，目标是将总金额提升至2000亿至3000亿元。

该知情人士还称，这笔资金将用于资助购买未完工的房地产项目（即烂尾楼）并完成建设，然后将其出租给个人，作为政府推动出租房屋的一部分。

消息还称，中国也在考虑制定一项发行棚改专项债券的全国性政策，但细节、规模等尚未最终确定。

受利好消息提振，星期一上午恒生中国银行业指数一度最高回升逾1.10%，中国内地地产业指数最高回升逾5%。

此前中国央行在7月18日通过公开市场操作向市场注入90亿元，是本月以来最大单日流动性投放。学者分析称，中国政府的政策在鼓励烂尾楼尽快复工的同时，也通过注入流动性提振市场信心，避免金融风险外溢到股市。