华为年内二度招聘“天才少年”

继今年4月发出“天才少年”招聘召集令后，中国电信巨头华为今年第二次面向全球发出“天才少年”招聘计划。

华为招聘官微7月22日发布“天才少年”招聘计划。据《证券日报》报道，华为内部人士称，为了吸纳更优秀的人才，华为在薪酬、福利等方面逐年提升条件，并强调人才的自由度。

华为技术有限公司高校科研与人才发展部部长曾伟胜说，“华为对人才特别是顶尖人才的需求量极大”，过去两年，约有2.6万名应届毕业生加入了华为，其中有超过300人是人们定义的“天才少年”，他们在关键业务领域充分发挥作用，推动了技术理论、架构和软件的创新。

中国本土企业软权力研究中心研究员周锡冰表示，“华为急需一批敢于打破常规的颠覆式人才加盟，以此来突破因为‘封堵’带来的各种瓶颈。华为寻找‘天才少年’的脚步必须更快、更紧。”

他认为，“华为作为一家全球化的跨国公司，吸纳世界各国人才，尤其是具有潜力的‘天才少年’，可为下一步的全球化战略布局做好边界扩张准备。”

他还指出，华为已是信息和通信技术行业标准的制定者和参与者，要想继续引领技术制高点，就必须具有“脑洞大开”的人才，“天才少年”的招募就显得尤为重要。

据报道，“天才少年”项目是由华为创始人任正非在2019年发起的、用顶级挑战和顶级薪酬吸引顶尖人才的项目。华为也因对“天才少年”开出高年薪而备受社会关注。

“天才少年”年薪分为三档，最高档为182万元-201万元（人民币，下同，约37万-41万新元）；第二档为140.5万元-156.5万元；第三档为89.6万元-100.8万元。

今年4月25日，华为曾宣布面向全球招募“天才少年”，不限学历，不限学校，要求在数学、计算机、物理、材料、芯片、智能制造、化学等相关领域有特别建树并有志成为技术领军人物。华为当时称，将提供全球化的视野、平台和资源以及超五倍薪酬。

今年3月28日，华为在2021年年度报告发布会上透露，华为过去两年内总共招聘了超300名“天才少年”。

据报道，华为的人才招聘大多集中在材料、芯片、智能制造等领域，而这些领域大多人才短缺。

华为轮值董事长胡厚昆7月23日在第五届数字中国建设峰会上说，目前中国数字化人才缺口已超过1100万人，未来三年，华为将进一步通过产教融合、协同育人等方式，培养超过300万名新型计算人才。

鲸平台智库专家、财经评论员郭施亮认为，华为还将持续增强招聘力度，并适当提升条件，“如今是华为转型和开拓新市场的重要时刻，其极为注重关键领域人才的培养，人才甚至是决定华为未来发展‘成败’的最重要因素。从这一次华为要求‘天才少年’在计算机、材料、芯片等相关领域有特别建树并有志成为技术领军人物来看，其主要是在为芯片等关键技术研发做铺垫，并加快攻关速度。”