接待吴啊萍的僧人灵松曾因交通肇事判刑

江苏南京玄奘寺日军战犯牌位事件引爆舆论，南京官方7月24日通报事件调查处理结果，公布牌位供奉者吴啊萍的身份等细节，中国媒体报道称，通报中提到的当年在寺内接待吴啊萍供奉的僧人灵松，曾私自驾驶寺庙车辆外出，交通肇事驾车撞死人后获刑两年。

南京市官方星期日（7月24日）在南京市委市政府新媒体平台“南京发布”发布事件调查处理通报，通报中提到，2017年接待吴啊萍供奉的当值僧人为灵松（1979年9月生，初中辍学）。

东方网·纵相视频报道称，在南京玄奘寺的社交账号中曾多次提及灵松，他经常以玄奘寺代表的身份出席社会活动，在寺内则负责为他人供灯祈福等业务。

报道还说，已被撤换的玄奘寺住持传真还撰文称灵松是他的徒弟，并提到灵松曾未经住持同意，私自驾驶寺庙车辆外出，交通肇事驾车撞死人后获刑两年。

据悉，南京市有关部门正对玄奘寺及相关人员其他问题线索，依法依规作进一步调查处理。

据南京市官方通报，吴啊萍声称，她到南京后了解到侵华日军战犯的暴行，知道了松井石根等五名战犯的罪行，遂产生心理阴影，长期被噩梦缠绕；在接触佛教后，产生了通过供奉五名日军战犯解冤释结、脱离苦难的想法。

2017年12月18日，吴啊萍到玄奘寺要求供奉牌位，并在登记表上填写松井石根等人的名字，当值僧人灵松询问被供奉者是她的亲属还是朋友，吴啊萍谎称是朋友。灵松开具了收据，注明供奉时间“2018—2022”，随后在黄色牌位纸上写下标注“友”字的六人名字和“吴啊萍”落款，塑封后摆放在地藏殿。

