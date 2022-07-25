甘肃兰州本轮疫情中37名干部被处理

甘肃省兰州市官方星期一（7月25日）通报，在逾200万人次的采样中检出77起阳性个案，该市城关区在本轮疫情中已有37名干部因失职被处理。

据第一财经网报道，兰州市冠病疫情防控新闻发布会25日上午召开，副市长杨德智介绍，为快速彻底捞干筛净潜在感染者和风险人员，兰州市按照“科学有序、应检尽检”的要求，继续在重点区域重点人群开展核酸筛查，争取最短时间内全面消除社会面传播风险。7月24日，共采样202.89万人次，已全部检测完成，检出阳性77起，其中隔离管控人员75起，社会面两起。追踪到密接者1342人、密接的密接144人，均已落实相应管控措施。

据通报，7月24日，兰州市将城关区青白石街道碱水沟村等八个区域划定为高风险区，将城关区雁南街道雁南路科技小区等10个中风险区调整为高风险区；将城关区五泉街道五泉路32号等13个区域划定为中风险区，将城关区五泉街道五泉南路117号等18个高风险区降为中风险区；将安宁区十里店街道邱家湾新村等五个中风险区降为低风险区。

截至7月24日24时，兰州市已将41个高风险区降为中风险区，将48个中风险区降为低风险区。目前，全市共有高风险区193个、中风险区115个。

截至7月24日24时，兰州市城关区共收到国务院联防联控机制综合组甘肃工作组和省市其他督查、转办通知等363项。当地已建立整改台账，组成督查专班，逐一督促整改落实。同时，紧盯涉阳人员追踪转运以及工作态度不端正、作风不扎实、责任不落实等问题，组织开展专项督查。截至目前，下发工作提醒单133份，督促整改各类问题665个，对37名干部进行处理。