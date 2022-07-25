中国央行官员：确保数字人民币可控匿名

对于数字人民币是否侵犯用户隐私的担忧，中国央行官员强调，会充分尊重隐私与个人信息保护，做好风险防范，并称为确保数字人民币可控匿名要求的有效落实，需要在顶层制度设计上作出相应安排。

据《证券时报》报道，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春7月24日在第五届数字中国建设峰会数字人民币产业发展分论坛上说，数字人民币作为人民银行发行的法定数字货币，会充分尊重隐私与个人信息保护，并在此基础上做好风险防范，以防止被不法分子利用。

穆长春说，可控匿名作为数字人民币的重要特征，一方面体现了流通中的现金（M0）的定位，保障公众合理的匿名交易和个人信息保护的需求；另一方面，也是防控和打击洗钱、恐怖融资、逃税等违法犯罪行为，维护金融安全的客观需要。

他表示，保护消费者隐私应做好三项工作：一是应符合日常小额现金支付的习惯，确保相关支付交易的保密性；二是应明确匿名对象，确保消费者使用数字人民币进行交易时，其个人信息不被商户和其他未经法律授权的第三方获取；三是应加强个人信息的使用和保护，确保运营机构收集的客户基本信息、产生的交易和消费行为信息不会被泄露。

穆长春还透露数字人民币的下一步计划，包括加强立法、完善顶层制度设计，以及强化科技应用，提升风险防控能力。

他说，为确保数字人民币可控匿名要求的有效落实，需要在顶层制度设计上作出四项相应安排，分别是建立信息隔离机制；明确数字钱包查询、冻结、扣划的法律条件；建立相应的处罚机制；完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。

对于信息隔离机制，穆长春说，将明确运营机构开展数字人民币运营业务的独立性，并通过设立数字人民币客户信息隔离机制和使用限制，规范数字人民币客户信息的使用。

在提升风险防控能力方面，穆长春说，数字人民币监管将强化监管科技应用实践，积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管手段，提升跨行业、跨市场交叉性金融风险的甄别、防范和化解能力。

