中国外交部：希望澳大利亚为改善中澳关系积累正能量

澳大利亚总理阿尔巴尼斯说，中国应立即撤销对所有澳洲产品的制裁措施。中国外交部回应称，希望澳大利亚抓住两国关系出现机遇的契机，重塑对华认知，并为改善中澳关系减少负资产积累正能量。

彭博社此前报道，阿尔巴尼斯星期天（7月24日）接受天空新闻台访问时说，北京没有任何正当理由向澳洲产品实施制裁。他还说，在澳洲“可接受的范围”，他希望与中国开展合作，但在不能妥协范围，一定会挺身捍卫澳洲利益。

中国外交部发言人赵立坚星期一（7月25日）在例行记者会上说，健康稳定的中澳关系符合两国人民的根本利益和共同愿望。

他列举中方统计数字称，2021年中澳双边贸易额约2312亿美元，同比增长35.1%。其中中国自澳大利亚进口1648亿美元，同比增长40.6%。

他也强调，中方主管部门依法依规对外国输华产品采取相关措施，符合中国法律法规和国际惯例，也是对中国国内产业和消费者负责任的行为。

赵立坚提醒说，希望澳方抓住两国关系出现机遇的契机，付诸实际行动，重塑对华认知，“澳方应同中方相向而行，为改善中澳关系，减少负资产积累正能量，为中澳经贸关系健康稳定发展创造有利环境。”

彭博社本月早前引述知情人士称，阿尔巴尼斯上台后中澳紧张关系趋缓，加上中国担心来自俄罗斯的能源供应可能收紧，研究能源前景的中国官员提议北京方面结束对澳洲实施了近两年的煤炭进口禁令。

中国原本是澳洲煤炭的最大消费国。中澳关系恶化后，中国对一系列澳洲产品包括龙虾、葡萄酒和牛肉等祭出制裁，并自2020年底开始非正式禁止澳洲煤炭进口。