民进党要台大院长回避 国民党批“卡管案”再现

民进党桃园市长参选人林智坚被指在台湾大学的国发所论文涉及抄袭，台大已组成审定委员会将进行调查，民进党团干事长郑运鹏星期一（7月25日）召开记者会，呼吁认为该案是“丑闻”的台大社科院院长苏宏达回避。国民党则批评指民进党所为是公然试图介入大学自治，有如“卡管案”（阻止管中闵获委任为台大校长）再现。

综合中时新闻网和台湾《自由时报》等报道，林智坚连日来卷入“论文门”风暴，国民党多名市议员日前具名检举，台大也已组成校内审定委员会，将就该案提出调查，台大社科院院长苏宏达是委员会召集人。

苏宏达日前发出内部信件，强调委员会将按欧美一流大学最高标准处理，全力捍卫台大与社科院的荣誉；并称这个“丑闻”再次提醒诚实、纪律和荣誉的重要，“各位一定要谨记在心”。

郑运鹏和律师黄帝颖25日召开“未审先判，政治偏颇”记者会，指控苏宏达以内部信件称林智坚论文项目是一个丑闻的作法，逾越身为社科院院长、审查委员召集人的分际，“我们要求苏宏达院长必须要回避”。

对于民进党要求苏宏达回避，国民党文传会副主委林家兴25日质疑，以独立客观角度观察林智坚论文争议，林智坚及余正煌两人论文连错字都一样，难道这不是“丑闻”而是“美事”？民进党竟还有颜面开记者会对苏宏达抹上政治色彩，这种试图以政治力施压独立调查的作为让人遗憾。

林家兴说，林智坚论文抄袭疑云，在台湾大学与中华大学皆已接受检举并进入调查程序，相信审定委员皆会经两校颁布的程序，以客观公正的方式进行。民进党立委郑运鹏及律师黄帝颖竟以苏宏达个人政治倾向不符己意就要求回避，这不但不符合台大校内相关要点规范，更是对审定委员会的人员组成进行政治审查。

林家兴指出，学术标准无关蓝绿，就连当年著名的反服贸学者、台大经济系教授郑秀玲都已经对林智坚论文提出严谨的质疑，民进党竟还以苏宏达爱发表言论，“反对民进党，支持国民党”为由，要求苏宏达回避，这不仅前所未闻，更是继“卡管案”之后，再度公然试图干预大学自治。