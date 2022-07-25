美军高官称中国军队侵略性增强 中国：为扩充军力找借口

美国参谋长联席会议主席米利在印太地区访问时称，中国军队过去五年变得更具有侵略性和危险性。中国外交部回应称，美国有关表态完全是颠倒黑白，为扩充军力找借口。

美国之音星期天（7月24日）报道，米利说，中国军机和船舰在太平洋地区对美军及其盟友拦截次数在过去五年大幅攀升，危险交锋次数比例也增多。他说：“中国军方在空中和海上出现的次数增多，更具侵略性和危险性。”

此前，为因应北京在印太地区强硬行为的加剧，米利下令全面审查过去五年里美军和中国人民解放军之间的军事交锋，以了解中国军事活动模式的变化。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚星期一（7月25日）在例行记者会上说，美方有关表态完全是颠倒黑白，美方一些人固守冷战零和思维，言必称中国挑战，他们无非是要为自己扩充军力寻找借口。

赵立坚指出，美国军费总额世界第一，近来又提交约8130亿美元（约1万1257亿新元）的新财年国防预算草案。美国在全球拥有800多个海外军事基地，建国以来仅有16年没打过仗。到底是谁频频派遣军舰、军机到本国以外的地区耀武扬威？到底是谁在挑战地区和平安全与稳定？到底是谁更具侵略性？事实一目了然。

赵立坚强调，美方有关官员应该做的是摒弃冷战零和思维，停止炒作中国威胁论，停止动辄拿中国说事，为自身提升军费，扩张军力寻找借口。

据中国央视网报道，对于有德国官员发表“一国两制”“中国威胁”等不当涉华言论的提问，赵立坚说，这是典型的对华偏见。

赵立坚强调，中方一贯主张走和平发展道路，在和平与安全问题上，中国是记录最好的大国。

他说，21世纪已经不再是几个西方国家决定一切的世纪，中国是世界上120多个国家和地区的合作伙伴，固守冷战思维和零和博弈逻辑是行不通的，一意孤行只会跌入自己挖的陷阱。