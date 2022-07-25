港大9月起推国安必修课程

香港大学在籍学生从今年9月起，必须完成国安必修课程才能毕业。

据网媒“香港01”报道，全港大力推行国安教育，继早前香港中文大学、香港科技大学、香港浸会大学、香港理工大学、香港教育大学、香港城市大学及岭南大学公布下个学年新增必修国安课程，涵盖范围包括《中华人民共和国宪法》、香港《基本法》、《香港国安法》、国家历史等，学生必须修读相关科目，以达至毕业要求。

香港大学教务长曾咏诗星期一（7月25日）向所有学生发电邮称，从今年9月起，所有学生均须完成指定的国安课程，方可毕业。换言之，全港八大院校均在新学年推行国安教育。

根据2020年落实的《香港国安法》，学校等应当推行国家安全教育。教育局指出，《宪法》、《基本法》和《国家安全法》教育，也应成为大学课程的重要组成部分。八所资助大学相继设立必修国安课程。

港大教务长曾咏诗向所有学生发电邮，指学生须于下个学年修读“宪法、基本法及国安法”（Introduction to the Constitution, the Basic Law and the National Security Law）。课程属于非学分课程，将以网上自学形式进行，同学毋需注册该课程。