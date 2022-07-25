科兴疫苗质量研究中心预计明年第四季投用

科兴疫苗质量研究中心星期天（7月24日）在北京昌平举行开工仪式，预计明年第四季投入使用。

据“疫苗之益”微信公众号消息，科兴疫苗质量研究中心总投资额5亿元人民币（约1.03亿新元），将主要用于疫苗从原材料到成品的全程质量研究。该中心的建设已列入北京市今年重点工程计划及昌平区今年医药健康重点落地项目。开工仪式上，昌平区人民政府与科兴签署了战略合作协议。

昌平区委书记甘靖中，昌平区委副书记、区长支现伟，昌平区委常委、常务副区长杨仁全，昌平区副区长刘晓东，北京市经信局党组成员、副局长王磊，北京市药监局党组成员、副局长屈浩鹏等领导和项目设计、建设、监理单位的负责人员出席了开工仪式。

科兴董事长、总裁兼首席执行官尹卫东说，疫苗质量是公司的生命线。科兴公司在昌平区委、区政府的进一步支持下，既要做好疫苗创新研发工作，更要坚守疫苗质量安全，助力昌平区构建高精尖产业集群，打造具有全球领先水平的“生命谷”，助力北京国际科技创新中心建设。

深耕疫苗领域20余年，科兴始终高度关注产品质量，严守疫苗质量安全，并建立了符合国际标准的疫苗质量管理体系。

截至目前，科兴疫苗在全球近80个国家和地区使用，三个疫苗产品通过世界卫生组织预认证（甲肝灭活疫苗和Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗）或列入紧急使用清单（冠病灭活疫苗），疫苗质量管理体系获国际组织和多国药监部门认可。