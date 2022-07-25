石斑鱼汉堡要价200元新台币 业者称卖给喜欢台湾的人

中国大陆今年6月10日以药物残留为由，公告全面暂停台湾石斑鱼输入，据台湾农委会统计，推估下半年受影响的量约3600公吨。为响应政府支持渔民的号召，崇越集团旗下的安永集团推出新食品石斑鱼汉堡，然而一个要价200元新台币（约9.26新元），售价难免让民众却步。集团创办人郭智辉说，这个汉堡是卖给喜欢台湾的人。

据中时新闻网报道，安永集团星期一（7月25日）在“台湾健康好鱼新品发表会”，发表新品牌“乐鱼 Blue Fish”汉堡，推出石斑鱼、虱目鱼、旗鱼、海鲈等六款台湾鱼汉堡新鲜上桌，其中石斑鱼汉堡一颗要价200元新台币。

有民众说，已有速食业者推出石斑鱼汉堡，假如一个200元，恐影响民众的接受度。

郭智辉说，吃有分吃得饱、吃得健康、吃的感觉，该集团的石斑鱼不是卖吃饱的，是要卖给爱护地球、喜欢台湾的人，每周销售量要看民众的热情度，但集团会尽量开拓市场帮助台湾渔民。

郭智辉指出，除了在台湾，集团也在越南、马来西亚、新加坡、印尼、中国大陆、日本、美国等地有公司，但如果只是单纯吃鱼，顶多是吃营养、热量和感觉，而且替代品也很多，于是集团萃取鱼的营养和功能，例如做成石斑鱼胶原蛋白面膜，将鱼做成高贵的原料，渔业得到加值才能行销全球。

郭智辉说，目前正在和外贸协会合作共同打造一个平台，也就是以石斑鱼做成优质的月子餐来服务华人地区，因为不是每个人都能去月子中心和请月嫂，只要把石斑鱼月子料理包买来加热，吃一个月不会胖又健康，既卖乡愁也卖功能。

台湾农委会主委陈吉仲说，目前延养超过3000公吨，活的石斑鱼卖到东南亚的通路都非常顺畅，会远超过原先预估300公吨的好几倍，期待透过安永等业者协助石斑鱼内外销、加工、料理等，必能将危机应变成转机。

陈吉仲说，现在台湾响应支持渔民的业者超过100家，目前麦当劳也在谈石斑鱼汉堡的合作，这样优质的石斑鱼就能卖到台湾和海外。