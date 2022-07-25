港教育局长：国民和国安教育是学校课程不可或缺部分

香港教育局局长蔡若莲重申，国民及国安教育是学校课程不可或缺部分，当局目前要在概念上正本清源，希望社会更支持国民教育的推进。

综合香港中通社和网媒“香港01”报道，香港立法会教育事务委员会星期一（7月25日）讨论在幼稚园及中小学推行国民及国安教育相关事宜，教育局局长蔡若莲在会议上做出以上表述。

她强调，在《香港国安法》落实之前，港府在推动国民教育方面有不少波折，包括被污名化和扭曲。她重申国民及国安教育是学校课程不可或缺部分，当局目前要在概念上正本清源，希望社会更支持国民教育的推进。

选委界议员管浩鸣关注安排学生到中国大陆交流，对增加国民身份认同的成效；工联会议员吴秋北关注教育局如何加强利用香港的历史遗址，提升学生的爱国情怀；民建联议员陈勇询问当局会否为国民及国安教育设立关键绩效指标。

蔡若莲回应称，安排学生亲身赴大陆实地考察，不论考察与文化相关、文学相关、历史相关的东西，都能令学习更充实，以及对认识国家、国情非常重要及有效，校方会准备教材配合考察，学生也要就考察进行专题研习报告。

至于利用香港的历史遗址，以及烈士纪念日和南京大屠杀死难者公祭日等重要日子的参与，蔡若莲说，学校老师可以在升旗仪式或交流考察过程中观察学生表现，如果同学流露出想国家好的情感，又或者曾努力参与国家建设活动，已达到爱国的学习目标。

针对会否为国民及国安教育设立关键绩效指标，蔡若莲说，学生在国民及国安教育的认知层面容易检视，但感情、认同和价值观建立则不急于一时。她相信随学生对相关教育的认知和参与度提高，感情也会随之加强。她形容国民及国安教育是“十年树木，百年树人”，爱国教育需持之以恒进行。