知情人士称佩洛西行程未定 但若访台会在拜习通话几天后

知情人士透露，美国众议院议长佩洛西下个月的亚洲之行是否包括台湾还没有作出最终决定，但如果成行应该会在美国总统拜登和中国大陆国家主席习近平通话的几天后。

据彭博社星期二（7月26日）报道，佩洛西的工作人员和华盛顿安全官员没有排除她8月初访问台湾的计划，但这次访问已经引发了更多的美中紧张关系。

中国外交部发言人赵立坚星期一（25日）强调，中国正严阵以待，“如果美方一意孤行，中方必将采取坚定有力措施捍卫国家主权和领土完整，由此造成的一切严重后果应由美方负责”。

彭博社稍早前报道，拜登上星期三（20日）前往马萨诸塞州出席一场气候变化活动后对媒体说，他预计在未来10天内将与习近平通话。拜登与习近平上一次通话，是在今年3月通过视频交谈了1小时50分钟，围绕中美关系和乌克兰局势等问题交换了意见。

《金融时报》上星期二（19日）报道，身为美国政坛第三号人物的佩洛西计划8月访问台湾，届时将成为25年来访台的最高层级美国政要。

《华盛顿邮报》专栏作者罗金（Josh Rogin）上星期六（23日）撰文称，美国国家安全顾问沙利文、参谋长联席会议主席米利、印太司令部司令阿奎利诺（John C. Aquilino）、国家安全委员会印太政策协调员坎贝尔等，在过去几个星期向佩洛西或她的下属进行简报，介绍访台的风险情报评估，“但每个人都明白，这是她的决定。”

一些美国政府官员担心，中国大陆可能会对佩洛西的飞机发出挑战，或是前所未有地使用军机飞越台湾上空，为佩洛西的飞机“护航”。

罗金称，美军正在制定保护佩洛西访台代表团的方案，考虑派航空母舰或战斗机进行近距离空中支援，上述做法可能会被北京解读为强硬（aggressive）举措，而非防御性措施。

