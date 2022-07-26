创刊44年 加拿大《星岛日报》将停印

加拿大主要的华文媒体星岛传媒集团宣布，将于8月28日停止印刷已有44年历史的加拿大《星岛日报》。

加拿大星岛传媒集团星期一（7月25日）在官网发布声明说，集团长期以来在新媒体方面投下大量资金和努力，因此决定把资源集中到新媒体平台发展，将星岛转型到更贴合民众未来生活需要。

加拿大星岛传媒集团也说，集团将继续以旗下的新闻生活信息电子平台、中文电台、电子商贸平台、多个社交媒体，并配合目前的时尚类、资讯类等杂志期刊，以及即将推出的《星岛头条周刊》，为加拿大华人社群提供信息生活服务。

“数码潮流，浩浩荡荡；资讯载体，推陈出新；读者阅读方式，渐趋多元；广告宣传平台，千变万化。今天人们的生活，与网络世界环环相扣，产生了翻天覆地变化。”

加拿大星岛传媒集团2020年4月曾宣布，因应冠病疫情裁员34人，相当于约15%的职位。公司管理层也减薪共渡时艰。

加拿大《星岛日报》于1978年8月在多伦多创刊，是香港《星岛日报》的海外版本之一。除多伦多的加东版外，该报于1983年和1988年先后在温哥华和卡尔加里创办加西版、卡加利版。

加拿大《星岛日报》由加拿大星岛传媒集团与加拿大主流媒体多伦多星报集团合作发行；发行区域覆盖多伦多、温哥华、卡尔加里、渥太华、蒙特利尔等加拿大主要城市。

加拿大《星岛日报》与《明报》是加拿大目前硕果仅存的全国性中文收费日报。

