香港出口货值连续两月下跌 6月跌幅逊于预期

香港商品整体出口货值连续两月下跌，6月跌幅逊色于市场预期。

据香港中通社报道，香港政府统计处星期一（7月25日）公布，继今年5月份录得1.4%的按年跌幅后，6月份商品整体出口货值为3807亿港元（下同，约672亿新元），按年跌6.4%，逊于市场预期0.7%。

据通报，6月商品进口货值为4492亿港元，按年升0.5%。6月份录得有形贸易逆差为685亿港元，相等于商品进口货值的15.3%。

今年上半年，商品整体出口货值按年升0.4%；商品进口货值上升2.1%。上半年录得有形贸易逆差2061亿港元，相等于商品进口货值的8.2%。

港府发言人说，随着环球经济情况转差，6月商品出口货值按年进一步下跌。输往中国大陆的出口继续下跌，输往美国及欧盟的出口由升转跌。与此同时，输往许多其他主要亚洲市场的出口录得不同程度的增长。

展望未来，发言人称，环球经济前景恶化会对香港的出口带来更大压力。许多主要央行继续加息以压抑通胀，环球金融状况料会进一步收紧，将令环球经济动能减弱。乌克兰局势持续紧张和全球疫情演变也带来挑战。

香港中华厂商联合会会长史立德说，出口货值下跌主要因为疫情阻碍通关，以及中美贸易战未明朗。若香港与中国大陆通关，他对出口量上升保持乐观态度。

史立德指出，随着社交距离措施放宽，市民的消费力上升，但对大陆设厂的港商帮助不大，期望政府放宽让大陆设厂商人点对点通关。