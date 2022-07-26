吴尊友：猴痘疫情不会在中国造成大规模流行

中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友星期一（7月25日）在个人微博账号发文称，猴痘疫情不会在中国造成大规模流行。

据中新社报道，世卫组织总干事谭德塞上星期六（23日）宣布，猴痘疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。吴尊友撰文指出，这是世卫组织向全球发出的最高等级的公共卫生警报。

吴尊友说，世卫组织把猴痘疫情放在与冠病疫情相同等级的警报级别，彰显了世卫组织对猴痘疫情的后续发展趋势及可能造成的健康和社会影响给予了高度重视；同时，世卫组织也希望这一警报，能够促进各成员国对于猴痘疫情的重视，并着手准备应对已经发生或将要发生的猴痘疫情。

谈及猴痘是否会传入中国并造成流行，吴尊友介绍说，6月24日，台湾报告了猴痘确诊病例，这也是本次疫情中，输入中国大陆的首例猴痘病例。目前，暂无在中国大陆、香港和澳门发现猴痘病例报告。

但吴尊友指出，从这次猴痘在欧美国家波及的人群和传播方式来看，猴痘传入中国大陆、香港和澳门只是时间问题。

吴尊友说，中国大陆最早受到猴痘疫情袭击的，极有可能是男男性行为人群，然后向其他人群扩散。由于传播方式限制，其传播速度、波及的人群范围，远远不会像冠病流行那样。换句话说，猴痘疫情不会在中国造成大规模流行。人群普遍易感，即不分男女老少，都有可能感染。

谈及如何预防猴痘，吴尊友指出，一要避免与感染的动物接触，二要尽可能不同感染的人直接接触。根据这次猴痘疫情的主要传播方式，避免与可能来自疫区的人发生亲密接触，是重要的预防措施。

至于是否会发生重复感染，吴尊友说，目前有一例病例报告曾经感染过猴痘病毒后，再次出现感染。感染猴痘病毒后产生的免疫保护效果能维持多久，目前仍然不清楚。

他提到，既往接种过天花疫苗者对猴痘病毒存在一定程度的交叉保护力。既往在非洲猴痘流行区的研究显示，天花疫苗对于猴痘的预防效果约为85%。