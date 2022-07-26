港媒：港府对与大陆通关已处“半放弃”状态

香港和中国大陆过去一年来频传全面通关的消息，但至今依然没有进展。香港政界人士认为，港府在陆港通关议题上已处于“半放弃”状态，并将会优先开放与海外通关。

据网媒“香港01”报道，香港今年11月将举行大型金融峰会和国际七人橄榄球赛，这是对外重新展示香港国际都会的契机。有报道形容这是向国际开放的“死线”，到时入境限制一定要放宽。

有香港政界人士坦言，无论是港府官员口径，亦或是香港建制派代表人物的公开言论，都指向港府将优先开放与海外通关，且中国大陆和香港采取的是两套完全不同的防疫策略，都从侧面显示港府对与中国大陆通关已处于“半放弃”状态，只是基于政治正确不会表明。

新任港府上任一个星期内，就取消个别地区航班的“熔断机制”，并开始表明在探讨缩短入境检疫时间，可能初步从七天变成“5+2”、容许居家检疫，并以针对性的“红黄码”政策代替。

报道称，虽然港府至今未公布详情，但以上种种措施实际上都显示香港在走向放宽，且将会优先与海外通关。纵使香港特首李家超一直强调与大陆通关和与外地通关之间没有冲突，但放宽检疫限制总会存在一定的病毒传播风险，香港需要在两者之间作一定取舍。

有多名香港议员坦言，已隐约感觉到港府已经将与海外通关放在最迫切位置，因为那始终是“比较摸得着做得到”的事，只是官方层面不愿承认。香港行政会议召集人叶刘淑仪日前也在一场公开活动上承认，金融界做生意需要到外地旅行，即使未能与中国大陆开放免检疫通关，也应尽量减少旅行遇到的障碍。

全国人大常委谭耀宗星期一（7月25日）出席活动后被记者问及“11月通关死线”问题时，他表示能理解七天隔离限制对抵港人士的影响，并认同只要平衡好管控工作，应尽早考虑放宽。

至于与中国大陆通关方面，谭耀宗说大陆疫情反反复复，要求大陆一下子全面开放与香港通关也不实际，目前主要争取的是扩大配额、为学生作特别安排、先在香港设置隔离“驿站”等。

他指出，目前与中国大陆通关的重点，已经不是“全面通关”的问题，只是要争取增加名额，并逐步推进。他认为无论是对内对外，都应做好疫情管控，不过加强与国际联系，也是中国国家主席习近平在“七一讲话”中对香港的期盼之一。

不具名建制派人士认为，谭耀宗的这番讲话也显示与海外通关将是港府未来几个月的工作重点。

民建联卫生事务发言人、立法会议员梁熙说，大陆执行政策时不时会以“试点”形式推行，正如今年4月有八个城市作为“7+3”缩短检疫期的试验城市，试行三个月没有出现大问题后，就在全国实行“7+3”。因此他认为，香港不妨作为全国进一步缩短隔离期的试验田。

不过也有政界人士坦言，即使中国大陆有意放宽，也未必是短期内的事，起码在中共二十大之前，很难预期大陆会对“动态清零”政策有显著调整，意味着这段期间香港与大陆通关将会难上加难。