B站被指盗播CBA赛事遭索赔4亿人民币

中国视频平台哔哩哔哩（B站）被指盗播中国男子篮球职业联赛（CBA）赛事，遭中篮联索赔4.06亿元（人民币，下同，8300万新元）。

据证券时报报道，北京市高级人民法院上星期六（7月23日）出具《上海宽娱数码科技(300079)有限公司等与中篮联（北京）体育有限公司不正当竞争纠纷民事裁定书》。

《裁定书》显示，因B站未经授权便大规模向公众提供CBA赛事视频的点播服务，中篮联（北京）体育有限公司起诉至北京市知识产权法院，向B站的经营者上海幻电信息科技有限公司、上海宽娱数码科技有限公司索赔4.06亿元。

据悉，CBA2019年至2020年赛季授权的新媒体赛事版权合作伙伴共有三家，分别是咪咕、腾讯、优酷，B站并不在其中。因此CBA公司认为B站大规模向公众提供赛事点播属于侵权行为。

此外，CBA公司认为B站曾作为上海男篮的赞助商，也曾在2017-2018和2018-2019赛季同CBA公司签署《CBA联赛比赛视频授权协议》，非常清楚未经授权向公众提供CBA点播视频属于侵权行为，属于主观故意侵权。

报道称，由于法律定义模糊，此前，体育赛事网络直播版权保护难度很大。2021年6月1日起施行的新著作权法将直播、短视频等视听作品也纳入法律保护范畴，显著强化了相关权利法律保护力度，但治理网络盗播仍非易事。

据第三方调查机构数据，2020年中国体育竞赛表演活动规模约为318.4亿元，体育直播用户规模为1.38亿人，且均在持续增长。多名专家称，盗播从中获得的巨大利益可谓“肉眼可见”。如参考海外数据，根据一份行业研究报告，盗播给英超俱乐部每场比赛至少带来高达100万英镑的损失，西甲官方认为盗播一年造成损失超4亿美元。

专家建议，有必要共建行政、司法、社会三位一体的版权保护新格局。有关部门应加大对侵权行为的联合打击力度。司法部门应建立健全判定赛事节目可版权性的裁判标准，合理分配侵权举证责任，对体育赛事直播侵权行为加大判罚力度。情节严重的，公安部门还应及时介入。

此外，各市场主体应创新技术手段，利用人工智能、大数据等核心技术打造监测、阻断、存取证等相关平台，为打击盗播提供技术支持。