林智坚再为新竹棒球场致歉 称已成立改善小组

台湾新竹市立棒球场问题百出引发风波，前新竹市长、民进党籍桃园市长参选人林智坚星期一（7月25日）晚再为此致歉，并称新竹市政府团队已成立改善小组，同时请第三方共同监督改善球场环境，并持续调整到符合期待才验收付款。

林智坚星期一深夜在面簿发文称，关于新竹市立棒球场，他再次跟所有关心、喜爱棒球的球迷致歉，同时他也请大家多一点信心，近八年来新竹市府团队一起努力完成许多城市建设，每年逾千件的工程案件执行，过程中也曾遭遇困难与挫折，但团队负责任的文化已养成，直视问题也不会躲避，然后去改善、去完成。

林智坚说，他在23日已第一时间联系职棒联盟，新竹市府也和球团有了共识，25日在多方参与下就场地改善进行会议，也把所有大家关心的、需要改善的地方进行讨论。

他说，新竹市政府团队在第一时间成立新竹棒球场改善小组，也将持续与龙来公司、味全龙球团密切合作，同时会请第三方与球员工会共同监督来改善球场环境。

另外，针对球员比赛场地，如草皮、球场养护以及设备调整，林智坚强调，一定会补强，要符合职业赛事标准；对于观赛环境的检讨，也会持续调整到符合大家期待，才会进行验收付款。

他说，新竹市立棒球场是一个超过40年的老球场，对新竹人而言有着许多回忆，对他来说也是。面对重启球场的缺失必须诚实面对，市府已透过会勘确认缺失状况，接着会与设计监造施工单位研拟改善方案，然后列管要求营造厂限期改善，后续持续追踪改善情形以及复验。

林智坚续称，这一套市府由过去经验建立的严谨工程管控系统，会为球员及球迷们把关，带来真正完整的赛事球场。

耗资近12亿新台币（5600万新元）重建的新竹市立棒球场于7月22日举行开幕战，但原定的三场决战只打了两场，就有四名球星因场地问题而受伤。事后网民揭露，场地兴建和设计问题一箩筐，包括草地不平、外野碎石太多等，激起负面声浪。