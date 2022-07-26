大连副市长曾兵突发疾病逝世

中国辽宁省大连市副市长曾兵因突发疾病去世，享年52岁。曾兵现任中国医药集团有限公司副总经理，在大连市政府职务属挂职。

据《大连日报》消息， 大连市委常委、市人民政府副市长曾兵，突发疾病医治无效，于2022年7月23日晚上7时55分在大连去世，享年52岁。大连市委、市政府对曾兵不幸离世表达沉痛哀悼。

据大连市人民政府官网，曾兵出席了7月20日召开的大连市国有企业改革述职评议会议。

据“国药集团”官微发布的讣告，曾兵生于1970年1月，四川内江人，他从1995年起先后担任德国宝灵曼中国有限公司北京办事处医药代表，荷兰阿克苏诺贝尔集团欧嘉隆科技公司全球总部国际部职员，荷兰阿克苏诺贝尔集团欧嘉隆中国有限公司广州代表处华南地区经理和法国生物梅里埃中国有限公司广州代表处首席代表。

曾兵2004年出任中国生物技术集团公司副总经理，2009年升任中国医药集团总公司（中国医药集团有限公司）副总经理，期间2016年至2018年，挂职云南省发展和改革委员会副主任。

2018年起，曾兵担任中国医药集团有限公司副总经理、 董事会秘书、新闻发言人、政策研究室主任。2022年6月，他出任大连市委常委、市人民政府副市长、市政府党组成员（挂职），市委军民融合办（市国防科工办）主任。

曾兵曾在2020年初冠病肆虐湖北武汉时期奔赴抗疫一线，连续奋战51个日夜。

据《国资报告》报道，2020年2月6日，国药集团副总经理曾兵受国务院国资委委派，和国资委有关人员一起从北京搭乘高铁赶赴湖北，在当晚抵达武汉，入列中央赴湖北等疫情严重地区指导组物资保障组，指导国药集团驻鄂企业全力做好医用防护物资、医疗设备药品的应急采购、储备和配送工作。