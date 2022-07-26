阿里巴巴拟年底前完成香港纽约双重上市

阿里巴巴集团打算在香港和纽约双重主要上市，预计相关流程将在今年底前完成。此消息一出，阿里巴巴港股星期二（7月26日）一早高开3.41%，报103港元（约18新元）。

综合澎湃新闻和21世纪经济新闻报道，阿里巴巴集团26日发布公告，董事会已授权集团管理层向香港联合交易所提交申请，拟将香港新增为主要上市地。在香港联交所完成审核程序后，阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。

阿里巴巴集团公告显示，相关流程预计在2022年底前完成。其后，阿里巴巴在美国挂牌的存托股和在香港上市的普通股将可以继续互相转换。投资者可继续选择以其中一种形式持有阿里巴巴股份。这将吸引更多国际资本向香港转移。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇说：“这个决定的目的是希望让更广泛多元的投资者，尤其是中国和亚太其他地区的阿里巴巴数字生态参与者，能共享阿里巴巴的成长和未来。香港和纽约同为全球重要的金融中心，开放、多元、高度国际化是两者共同的特质。香港也是阿里巴巴全球化战略的起点，我们对中国的经济和未来充满坚定的信心。”

2018年香港交易制度改革后，越来越多中国科技公司选择在美国和香港两地上市，但在交易机制设计上，大多以美国为主要上市地，在香港挂牌多采用二次上市模式。但近段时期以来，双重主要上市正在逐渐取代二次上市，成为中概股回港的主流模式。截至目前，已有知乎、贝壳、小鹏、理想等九家中概股实现美国和香港的双重主要上市。

与此前相比，实行双重主要上市之后，预计将主要带来三点变化：一、相关公司不仅可以在香港市场上融资和交易，还将正式获得港股的法律身份，从而更好应对外部环境变化带来的挑战。二、中国国内投资者能够更加便利购买中概股，分享国际市场的增长红利，同时也有利于中资机构增加在国际市场定价权中的权重。三、实行双重主要上市之后，预计国际投资者将更多配置阿里港股，可能给港股市场注入新的流动性。

同时，阿里巴巴港股也将符合港股通资质，未来的中国大陆投资者直接投资阿里巴巴股票将变得更便利。

分析人士认为，实行双重主要上市之后，中概股美股和港股的定价相互独立，有望提升香港证券市场的定价能力。流动性的增加和定价能力的提升，将有利于香港进一步巩固和增强国际金融中心地位。

值得关注的是，中概股企业选择双重主要上市，并不影响其在美国的上市地位。长期以来，海外资金对中国科技企业的发展作用显著，阿里等一批中概股公司在美国上市，也增进了全球资本对中国企业和中国市场的了解。

此外，阿里巴巴集团26日也发布2022财年年报，披露了最新合伙人名单。年报显示，阿里巴巴合伙人目前共有29名成员，除此前宣布退休的部分成员外，来自蚂蚁集团管理层的相关成员包括井贤栋、倪行军、曾松柏、彭翼捷等不再担任阿里巴巴合伙人。

这是蚂蚁集团持续完善公司治理的又一举措，旨在进一步提升公司治理的透明度和有效性，强化与主要股东阿里巴巴的隔离。另据阿里年报披露，阿里巴巴合伙近期修订了《合伙协议》，按照最新协议，合伙人应由阿里巴巴集团人士担任，因此，从2022年5月31日起，阿里巴巴集团的关联方人士不再担任合伙人。