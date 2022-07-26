陈茂波：港府或再下调全年经济增长预测

香港财政司司长陈茂波警告，香港经济仍受第五波冠病疫情的影响所困扰，经济复苏乏力，港府可能将在8月再次下调年度经济增长预测。这暗示着香港经济可能处于技术性衰退的边缘。

陈茂波星期一（7月25日）接受《南华早报》专访时说，香港经济虽然处于复苏状态、市民消费已有所回升，但出口和投资仍然低迷，第二季度香港经济并没有如预期般强劲，因此港府可能很快会再进一步下调年度经济增长预测。这也是三个月内港府第二次下调全年经济增长预测。

他解释道，香港第二季度的市民消费虽然在新一轮消费券的发行后有所改善，但出口贸易的复苏却不尽如人意。港府星期一公布的数据显示，香港对外贸易在上个月出现下滑，下降了6.4%，达到3807亿港元（671亿新元），今年上半年的出口总值仅比去年同期增长了0.4%。此外，受冠病疫情影响，香港私人投资也大幅放缓。

他说，经济增长的三个驱动力——出口、消费和投资中，有两个指标正受到负面影响。即使第二季度的经济数字相较于第一季度有所改善，但目前的经济情况并不乐观。就全年而言，港府将在8月中旬公布第二季度的经济数据，届时港府可能将进一步下调全年经济增长预测。

陈茂波认为，香港第二季度经济复苏放缓，主因是香港目前仍受第五波冠病疫情的影响所困，要缓解这些影响所需的时间比他预期的来得更长。香港至今仍未完全放宽检疫措施，也是香港面临最关键的制约因素，必须去克服。

陈茂波说，这也是为何港府目前极度重视基于科学证据的精准防控，避免在疫情防控上实施“一刀切”，以期尽量减少抵港旅客不便的同时，也能够保护社会中最脆弱的群体。

他认为，从经济角度来看，重新与世界联系非常重要，因此港府一直将恢复对外通关放在最优先的位置，这也是香港市民所期望的。

陈茂波说，港府目前正研究放宽入境检疫要求，尽量减少入境旅客的不便。港府将采用的“红黄码”措施也是香港朝着对外开放迈出的一步，以更精准的方式限制被隔离者的行动。但他也强调，港府官员仍会维持最高标准的防疫要求。

香港经济在2019年和2020年分别录得1.7%和6.5%的萎缩后，在去年取得反弹，录得6.3%的增长。陈茂波在今年2月公布的预算案中，曾预测今年的经济取得2%至3.5%的增长。但今年第一季度香港经济录得4%的收缩后，港府今年5月将年度增长预测下调至1%至2%。

报道称，连续两个季度的负增长通常被视为技术性衰退的开始。