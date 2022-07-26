原天津市南开区委书记杨兵任天津市副市长。

据“天津人大”微信公众号星期二（7月26日）消息，天津市第17届人民代表大会常务委员会第36次会议通过上述人事安排。同时，会议也免去王旭、孙文魁的天津市副市长职务。

公开信息显示，今年55岁的杨兵是湖北天门人，1989年7月从中国政法大学毕业后，开始参加工作，长期在天津任职。杨兵历任天津市针织品进出口公司、亿利达有限公司团委书记、法律事务部主任。他在1997年任天津市亿利达有限公司总经理助理，北方国际集团有限公司总裁助理、副总经理，市对外经济贸易委员会外事处处长，市商务委员会外事处处长。

2006年1月，杨兵任天津市外商投资服务中心副主任，市商务委员会副主任、党组成员，于2014年转任天津港保税区管委会党组副书记、主任兼天津自贸区管委会副主任、天津机场片区办事处主任。

杨兵在2017年任天津市滨海区新区区委常委，区政府党组副书记、副区长，并在2018年5月任天津市南开区委书记。

2021年“七一”前夕，时任南开区委书记的杨兵曾荣获“全国优秀县委书记”称号。南开区委书记一职近日已由原任天津市审计局党组书记、局长的马珊珊接任。

据“政之昕见”微信公众号统计，目前，103名“全国优秀县委书记”中将近三分之二获得晋升，还有多人职务调整。

另据《天津日报》消息，星期天（7月24日）下午，天津市政府召开燃气安全隐患排查整治部署会议，召集全市燃气运营企业就扎实做好燃气安全隐患排查整治进行再动员、再部署。市委副书记、市长张工出席并讲话。副市长孙文魁作部署，市政府党组成员杨兵出席，市政府秘书长孟庆松主持。

上述官方消息显示，原天津市南开区委书记杨兵，已任天津市政府党组成员。