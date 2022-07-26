台经院下修今年GDP至3.81%

台湾民间消费表现不如预期，台湾经济研究院星期一（7月25日）公布最新经济预测值，下修今年经济成长率（GDP）至3.81％，较上次预估值下调0.29个百分点。台经院长张建一示警，景气处于下行风险，明年经济衰退的风险机率非常高。

据台湾《中国时报》报道，尽管台经院对今年GDP预测最乐观，但也对明年景气走向持保守看法。台经院指出，下半年通膨、俄乌战争、各国GDP下修及各国央行升息等四项不确定因素，将牵动台湾经济表现。

张建一指出，过去全球经济不好时，还有美国和中国大陆轮流支撑，这次可能的状况是美国、欧洲、中国大陆的经济同时下滑，当世界主要经济体表现都不好，今年国际贸易量就会下滑，拖累全球经济成长的表现，美国经济成长率已从日前预测的4.1％，一路下降至1.7％。

经济前景不明，终端消费缩减，台湾经济部25日公布工业生产指数136.04、年增率0.73％，连续维持29个月正成长，但成长幅度持续缩小，排除年节因素后，这为2019年10月后最小增幅。

在物价预测方面，俄乌战争未停歇，国际能源、粮食价格续处高档，加上极端气候日益严重，进一步造成农作物歉收，大宗商品价格波动变得更加频繁和剧烈，台湾食物价格纷纷反映调涨，上半年消费者物价指数（CPI）年增率高达3.13％，加上今年以来新台币汇率呈现贬值，台湾厂商进口成本续增，台经院预测今年CPI年增率为2.95％，较上次预测上修0.55个百分点。

美国联储局28日将公布最新利率决策，由于美国6月通胀9.1％、续创40多年新高，大幅增加升息四码的可能。

中央大学台经中心执行长吴大任指出，美国加速升息，并未有效打击通膨，本周不排除一口气升息四码，从1979年石油危机经验来看，以升息打击通胀，不仅事倍功半，还会引发停滞性通胀的风险。

美国除房贷、车贷外，家庭消费也习惯贷款分期，吴大任指出，当今年累计升息达13码，无疑排挤其他家庭消费。而美国一年进口金额达3万亿美元（约4.15万亿新元），台湾资通讯产品就是主力之一；吴大任认为，美国升息对台湾出口的冲击才正要上演。