紫光集团原董事长赵伟国据报被带走调查

知情人士透露，中国半导体企业紫光集团原董事长赵伟国因涉及利益输送等未经公开招投标问题，已于7月上旬在北京家中被带走调查。

据财新网引述多名知情人士报道，赵伟国身涉调查或与其个人所控公司和原紫光集团旗下公司之间利益输送相关，比如设备采购、装修工程等未经公开招投标的问题，被带走调查后目前仍处于与外界失联的状态。

公开资料显示，赵伟国1967年出生于新疆，1985年考入清华大学电子工程系，毕业后进入校企清华紫光。2009年，赵伟国接掌紫光集团总经理时，集团资产规模仅13亿元（人民币，下同，2.67亿新元），到2019年达到2978亿元的峰值。当时紫光集团旗下企业涵盖手机芯片、存储芯片、可编程芯片FPGA、集成电路封装测试等各大环节，是中国芯片产业的一支主力舰队。

但在多笔“蛇吞象”式的投资和并购迅速扩张后，紫光集团经营出现了问题。一名已从紫光离职的人士总结称，赵伟国掌控下的紫光最大问题是“短贷长投”。半导体行业需要长周期、大投入，紫光却不断拿从银行和债券市场融到的钱去做大额投资；而赵伟国收购的企业又无法迅速上市，长期投资退不出来，无法偿还短贷。

此外，2018年清华大学决心推进校企改革，筹划转让紫光集团的控股权。失去清华大学“背书”的紫光集团，在2019年3月之后便无法在市场上继续发债，也成为推倒紫光过度扩张模式的第一张“多米诺骨牌”。

2020年11月，紫光集团出现债券违约，自此引爆债务危机。2021年7月16日，在债权人申请之下，紫光集团在北京市第一中级人民法院进入破产重整程序，由管理人对外招募战略投资者，化解债务风险，并最终确定智路建广联合体为接盘人。

报道称，赵伟国一直寄望政府介入挽救现金流和企业资信均濒临崩塌的紫光集团，并试图维持个人在紫光的地位与权益。但事实上，紫光被政府工作组接管后，他就被迅速架空。2021年12月，紫光集团破产重整方案出炉，赵伟国开始公开质疑司法重整工作，并向多部门实名举报管理人，但受到管理人的强烈反对。

最终在今年7月11日，紫光集团两大股东，清华控股、北京健坤投资集团全数退出，由北京智广芯控股接手，紫光集团同时发生人事变更，董事会选出李滨为董事长兼总经理，取代赵伟国。7月13日，北京一中院裁定确认紫光集团等七家公司重整计划执行完毕，并终结重整程序。