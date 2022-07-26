蔡英文称台湾正加速迈向“国防自主”进程

台湾总统蔡英文星期二（7月26日）说，面对威权主义，民主联盟必须采取一致措施，而台湾作为印太地区不可或缺的民主伙伴，也正在加速迈向“国防自主”的进程。

据台湾总统府星期二发布的新闻稿，蔡英文26日以录影方式在“凯达格兰论坛－2022印太安全对话”致词。她首先说，希望在疫情之后，能很快欢迎与会贵宾实际前来体验台湾的民主。

蔡英文在致词时再对日本前首相安倍晋三不幸逝世表达哀悼，她称，安倍晋三为强化区域伙伴关系奠定了坚实的基础。

蔡英文称，冠病疫情暴露出威权和民主制度的鲜明对比，也让共享价值和体制面临的挑战更加严峻。俄罗斯入侵乌克兰让大家看到，威权国家会毫不犹豫侵略他国主权，对国际和平安全威胁日益增加，因此必须采取一致的因应措施。

她说，在印太地区，威权政权尝试以灰色地带战术削弱国际法规范，透过外交手段渗透民主体制和国际组织，破坏他国主权，以暴力镇压等系统性方式侵害人权。

蔡英文强调，台湾地缘战略位于最前线，是民主堡垒，将在联盟中扮演关键角色，对抗威权侵略。她续称，台湾建置新设施，推动“国舰国造”，也强化后备战力，增加投资以提升不对称作战能力，这些努力正在加快台湾迈向“国防自主”的进程。

凯达格兰论坛26日举行四场研讨会，爱沙尼亚前总统易维斯（H.E. Toomas Hendrik Ilves）、澳大利亚两位前国防部长安德鲁斯（Kevin Andrews）和派恩（Christopher Pyne），以及日本众议员铃木馨祐等人与会。

美国前国土安全部长纳波利塔诺（Janet Napolitano）与日本前外交部长及国防部长河野太郎将以线上方式发表专题演说。