拼进CPTPP 台立委兵分两路访加拿大和日本

台湾去年申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），立法院“推动台湾加入CPTPP策进会”会长邱志伟、“亚东国会议员友好协会”会长郭国文等九名立委近日将分别出访加拿大与日本，透过国会外交争取各国支持，助攻台湾加入CPTPP。

据台湾《自由时报》报道，自台湾去年9月22日正式提出申请以来，“推动台湾加入CPTPP策进会”已四度联名致函CPTPP成员国。正值台立法院休会期间，邱志伟、许智杰、锺佳滨等三名立委，星期一（7月25日）晚间启程前往加拿大，预计8月3日返台。

邱志伟受访时说，近年久无立委参访加拿大，如今加拿大与台湾关系升温、并与中国大陆互动紧张，现阶段是很好的切入点。此行应加拿大约克大学副教授沈荣钦邀请，参访主轴聚焦CPTPP与“投资促进及保障协议”（FIPA）的交流。台湾与加拿大今年1月启动FIPA探索性讨论，而FIPA可视为迈向CPTPP的桥梁，期望双方能尽速咨商、深化经贸合作。

邱志伟并透露，此行规划拜访多名加拿大跨党派国会议员，包含相当友台的加拿大联邦众议员库珀（Michael Cooper）和“加台国会议员友好协会”会长史葛洛（Judy Sgro）；并将与台侨和台商团体对话，讨论如何推动台湾加入CPTPP。另外也安排与加拿大亚太基金会（Asia Pacific Foundation）副总裁里弗斯（Jeffrey Reeves）会晤。

此外，郭国文、何志伟、林楚茵、林静仪、张宏陆、张廖万坚等六名立委规划8月4日至10日访问日本。据了解，此行拟优先吊唁日本已故前首相安倍晋三，并与日本国会议员晤谈台湾加入CPTPP议题，也安排了产业参访行程。

郭国文也积极推动日本版“台湾旅行法”，将带一份拟好的草案前往日本交流，盼促成台日关系再深化。