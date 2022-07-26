中国二季度出入境人员环比增5.64%

中国今年第二季度出入境人员达3229.3万人次，环比增长5.64%。

据中新社报道，中国国家移民管理局新闻发言人、综合司副司长张宁星期二（7月26日）在新闻发布会上通报2022年二季度移民管理工作主要数据。

张宁介绍，中国国家移民管理机构今年第二季度查验交通运输工具221万7000架（艘、列、辆）次，其中货轮、货机、货运列车11万9000辆，环比增长2.17%，与2019年冠病疫情前同比增长41%；共签发普通护照21万4000本，环比增加41.8%；签发往来港澳台出入境证件签注106万3000本，环比下降19.1%；为在华外国人办理停留居留证件14万人次，环比增加49.9%。

针对非法移民打击情况，张宁说，今年度当局共侦办妨害国（边）境管理犯罪案件6702起、抓获违法犯罪嫌疑人2万1000人，其中采取刑事强制措施1万4000余人，拘留、罚款等行政查处7342人；查获“非法入境、非法居留、非法就业”外国人1万9000人、遣返1万2000人；捣毁中转接应窝点81处，查扣涉案交通运输工具278辆（艘）；查破毒品案件107起164人，其中万克以上案件38起；缴获各类毒品2.41吨、制毒物品445.13吨。

另外，张宁还说，当前，对企事业单位和内地中国公民常态化疫情防控下出境从事防疫抗疫、工程建设、运输生产生活物资、商务、工作、生产、科研、留学等事项，或处理紧急突发情况，以及因其他事由确需出入境的，国家移民管理机构均及时受理审批出入境证件。对情况特殊特别紧急的，还提供办事办证“绿色通道”便利。

张宁续称，中国国家移民管理局将根据疫情形势变化，不断调整优化出入境管理措施，充分保障群众必要出入境需求，继续服务促进中外人员往来和对外交流合作。