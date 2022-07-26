三四成台商料被剥夺年底九合一选举投票权

台湾九合一选举今年11月26日举行，按现行规定，旅居海外的台湾民众需在四个月前恢复户籍方可投票，星期二（7月26日）是恢复户籍的期限。大陆台商会长评估，约有三至四成台商将因来不及恢复户籍，失去年底选举的投票权。

据台湾《中国时报》报道，已两年半未回台湾的大陆全国台企联会长李政宏受访时说，台企各自在忙，没听说有人为了恢复户籍特地回台湾。

李政宏说，人民有表达、参与选举权利，政府应该有因应作法。全球很多地方都可通讯投票，难道台湾真做不到？

他说，“有人”称不推行通讯投票，是因人需要在当地才能了解选情，但这种似是而非的理由并不充分。他质疑台湾人在大陆，难道不能看新闻？旅居全球各地的台湾人对家乡的关心不会改变。

同样在大陆超过两年半的厦门台商协会长吴家莹，观察这波压线返台恢复户籍的人并不多，除了本来就不太可能为此专程回去，两岸航班缩减，一票难求也是原因之一。

吴家莹说，目前上海回台湾航班一个月只有四班，厦门航班也只允许载客七成，甚至有台商要到澳门住一晚再转机返台。她预估，超过两年没返台导致投票权受影响的台商，大约三到四成。

大陆全国台企联5月下旬曾连续两天发表声明，批评政府的除户籍举动等于变相剥夺选民的投票权，呼吁从宽解释或修订法令。至今时隔两个月，显然蔡政府并不埋单。

今年5月下旬，台湾陆委会曾说“选择权在台商自己”，25日则称内政部已多次说明，提醒台商朋友如果要在11月26日举行的九合一选举中投票，依法务必安排在7月26日前回台一趟，办理迁入登记完竣。

内政部说，为了户籍资料正确，出境两年以上依法应迁出登记。据内政部统计，从2020年至今年6月已有43万8801人受影响。

依《公职人员选举罢免法》，于选举区继续居住四个月以上方拥有投票权；《户籍法》则规定，出境两年以上者，户政事务所可以迳行为其做迁出登记。