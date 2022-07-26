中国南方高温持续肆虐 多地可达40摄氏度以上

中国南方多地7月中旬以来受到持续高温炙烤，中国气象局预计未来10天仍有大范围持续高温天气，南方多地气温可达40摄氏度以上。

据中新社报道，气象监测统计显示，中国西南地区东部及江南、华南等地7月15日以来遭遇高温侵袭，共51个气象观测站点的日最高气温突破历史极值。其中，7月25日有12个站点突破当月历史极值，包括贵州榕江和岑巩、广东五华、福建三明等四个站点日最高气温突破历史极值。

据报道，浙江、福建、江西、湖南、广东、重庆、新疆南疆盆地等地部分地区近日最高气温有38至40摄氏度。在高温肆虐的地区中，福州从7月22日至24日连续三天最高气温超过40摄氏度，且24日最高气温41.9摄氏度打破了当地观测史最高纪录。

除了南方，新疆也在经受炙烤。据预报，新疆高温7月28日前后发展到鼎盛，喀什-和田-塔中一带最高气温将超过40摄氏度。

中国中央气象台预计，南方地区未来10天仍有大范围持续性高温天气，浙江、福建、江西、湖南等地最高气温可达40摄氏度或以上。此外，新疆盆地地区、内蒙古西部、甘肃西部等地也将多高温天气。

气象专家提醒，新疆一带以干热晴晒为主，昼夜温差较大，江南、华南一带，由于湿度较大，主要以高温闷热为主，体感温度会明显高于实际气温，全天将处于“焖蒸”模式。

