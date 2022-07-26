中国国防部批日防卫白皮书涉华内容充满偏见

中国国防部星期二（7月26日）批评日本《防卫白皮书》涉华内容罔顾事实、充满偏见，并要求日本正视和反省侵略历史，停止以受害者的伪装混淆国际视听。

据“国防部发布”微信公众号消息，中国国防部发言人吴谦26日就日本政府通过2022年版《防卫白皮书》答记者问时称，日本2022年版《防卫白皮书》涉华内容罔顾事实，对中国国防和军队建设及军事活动说三道四，渲染“中国军事威胁”，干涉中国内政，制造地区局势紧张，中国对此表示强烈不满和坚决反对，并向日本提出严正交涉。

吴谦称，中国坚定不移走和平发展道路，奉行防御性国防政策和积极防御的军事战略。中国加强国防和军队建设，是为了捍卫国家主权、安全、发展利益，更好地为国际社会提供公共安全产品。

他还批评日本不仅不反省汲取历史教训，反而拿中国说事，修改和平宪法，大幅增加防卫费，突破战后国际秩序，这引起包括中国在内的国际社会的严重关切和高度警惕。

吴谦称：“台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。两岸同胞都不会忘记，日本曾以侵略战争手段强行攫取台湾，殖民统治罪行罄竹难书，对中国人民负有难以推卸的历史罪责。”

吴谦续称，日本利用《防卫白皮书》插手台湾问题，严重违反国际关系基本准则，违背日本在台湾问题上向中方作出的严肃承诺，损害中日关系政治基础，加剧台海地区局势紧张，是完全错误和非常危险的。

他还提到，钓鱼岛（日本称“尖阁诸岛”）及其附属岛屿是中国固有领土，中国在钓鱼岛海域巡航执法正当合法，日本无权说三道四；中国对南中国海诸岛及其附近海域拥有主权，尊重和维护各国依据国际法在南中国海享有的航行和飞越自由。日本不是南中国海问题的当事国，在南中国海问题上挑拨离间是别有用心、不负责任的。

吴谦说，中国要求日本正视和反省侵略历史，停止以受害者的伪装混淆国际视听，停止在相关问题上的错误言行，切实以负责任态度和实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

日本政府上周五（7月22日）在内阁会议上批准了2022年度《日本防卫白皮书》，当中关于台海问题的篇幅比去年增加一倍，且辟专篇加以论述。日媒分析认为，此次白皮书对于中国加强军力的戒心比以往更明显。