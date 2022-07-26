广州发布高温红色预警 用电负荷创历史新高

在持续高温天气下，中国南方大城广州用电负荷创历史新高。

综合中新社、财新网报道，广州市供电局称，广州电网统调负荷在星期一（7月25日）下午13时42分首创历史新高，达2241.4万千瓦，比2021年最高统调负荷增长7.85%。

广州市供电局说，持续高温将引发空调负荷继续释放，并预计电网统调负荷将进一步攀升。

受强副热带高压影响，广州气温近日持续上升。广州海珠区、荔湾区、白云区、黄埔区、花都区、越秀区、天河区星期一发布高温红色预警。而中心城区如越秀区、天河区、荔湾区、黄埔区则是2006年以来首次发布高温红色预警。

根据《广东省气象灾害预警信号发布规定》，24小时内最高气温将升至39摄氏度以上，气象部门会发布高温红色预警。

广州或将经历71年来最长高温过程。据《南方日报》报道，广州市三防办与市气象局、水文分局上星期五（22日）会商后预计，这一次高温可能持续至星期日（31日），长达23天，为1951年以来持续时间最长的高温过程，可能达到特别严重影响等级。

中国南方地区近日普遍高温，南方电网服务广东、广西、云南、贵州、海南五个省区。南方电网称，星期一下午15时23分，南方电网统调负荷达2.23亿千瓦，比去年最高负荷增加645.9万千瓦，增幅为2.99%，创今年新高。