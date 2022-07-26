台湾净空法师圆寂 享耆寿96岁

佛教净宗导师、台南市净宗学会极乐寺创办人净空法师星期二（7月26日）凌晨2时圆寂，享耆寿96岁。台南民政局长姜淋煌证实此消息，并表明将先代表台南市长前往祭拜。

综合中时新闻网、《联合报》《自由时报》等报道，极乐寺志工说，从26日起信徒将为净空法师助念49天，直到9月12日后，再由寺方择期火化。

大批信徒及志工得知净空法师圆寂，纷纷赶往极乐寺为法师助念。助念现场也开放网络直播，上午10时不到，就有超过一万名海内外信众上网观看助念。

据了解，年事已高的净空法师，去年也曾传出透过弟子预言即将要“走了”，并说“你们要是想我，念佛就可以”。寺方则说，净空法师因年纪大，早已交棒寺务多年。

据华藏净宗弘化网记载，净空法师法名觉净，字净空，俗名徐业鸿，1927年生于中国大陆安徽省庐江县金牛镇。他生平爱好博览群书，对基督教、伊斯兰教、犹太教等宗教教义均有涉猎。

净空法师1949年移居台湾，1952年起，先后追随一代大哲方东美教授、藏传高僧章嘉呼图克图，及儒佛大家李炳南老居士，学习哲学、佛法与传统文化13年。

净空法师1959年于台北圆山临济寺剃度，隔日即开始于十普寺三藏学院讲经，随后便在台湾各地弘扬经教。净空法师首倡“佛教”乃“佛陀教育”正名之说，也即“佛教是释迦牟尼佛对一切众生至善圆满的教育”，用深入浅出的方式，开示佛陀教育的真实义。

净空法师长年透过有线电视弘法，网络影音也时常能见到他讲经的身影，今年4月宣布正式退休，转由年轻晚辈接棒。他信众满天下，曾受邀于联合国教科文组织协助推动宗教团结与世界和平，2005年荣获澳大利亚最高荣誉骑士勋章。