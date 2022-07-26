中国工信部称外商对华投资没有放慢

针对制造业迁出中国、产业链转移等说法，中国工信部称，虽然一些外资企业在推进多元化布局，但总体来看外商对华投资步伐没有放慢。

据第一财经报道，“外资企业撤离中国”、制造业外迁、产业链转移等说法引起关注，工信部规划司副司长姚珺星期二（7月26日）在工信部新闻发布会上说，制造业外迁、产业链转移是正常的经济现象，是全球化和市场机制发挥作用的结果，“虽然一些外资企业在推进多元化布局，但从总体来看，外商对华投资步伐并没有放慢”。

姚珺引用数据说明，今年1-5月，中国实际使用外资金额5642亿元人民币（1157.6亿新元），同比增长17.3%。中国德国商会、中国美国商会的报告也显示，超七成德资企业、超六成美资企业计划增加在华投资，多家知名跨国企业围绕低碳领域加大在华布局，中国“依然是外商最佳的投资选择地”。

他还说，制造业是外商投资的重点领域。当前中国制造业对各类资源要素的吸聚力正不断增强，今年1-5月，高技术制造业实际使用外资同比增长32.9%。

姚珺说，下一步将秉持开放、合作、团结、共赢的理念，扩大制造业高水平开放，积极营造公平竞争的市场化、法治化、国际化营商环境。

他还提出三点具体措施，一是支持外资加大在华投资，鼓励外资投向先进制造、高新技术等领域，运用“直通车”“绿色通道”等部省联动服务保障机制，支持重点外资项目加快落地。

二是鼓励中国国内企业加强国际合作，做优做精一批国际产能和装备制造合作项目，共同维护全球产业链供应链稳定畅通。

三是推动构建制造业合作伙伴关系，完善与相关国家、地区工业和信息化主管部门对话机制，推进战略、规划对接，加强规则、标准联通，为制造业开放合作搭建更多的交流平台。

中国国务院总理李克强本月7日在福建考察时也强调，东南沿海地区是改革开放的前沿，要继续敢闯敢试。无论国际形势如何变化，中国都坚定不移扩大对外开放。

他要求继续以开放促改革促发展，加快提升港口等对外枢纽集疏运水平，稳外贸稳外资，通过高水平开放更好参与国际竞争与合作，这也有利于国际产业链供应链稳定和世界和平与发展。