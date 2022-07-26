中国乒乓球名将樊振东被扣1400分 仍排名世界第一

中国乒乓球名将樊振东早前因接连缺席比赛被扣1400分，但这并不影响他稳居男子乒乓球世界第一的宝座。

综合中新网、《广州日报》等报道。国际乒联星期二（7月26日）公布最新一期世界排名，接连缺席不久前在匈牙利布达佩斯举办的WTT球星挑战赛和冠军赛两项赛事的樊振东被扣1400分。

不过，他目前仍以5500分，领先排在第二名、也是中国乒乓球名将的马龙。马龙的积分是3700分。

根据国际乒联去年公布的最新规则，乒乓球运动员的世界排名由自己参加的八个获得积分最高的赛事组成。选手们需要不断参加高级别赛事获取更高的积分，而位列前茅的运动员更需要打出优异的表现，维持住自己世界排名中八项赛事的最高积分。

根据规则，WTT大满贯、WTT世界杯决赛和WTT冠军赛这三项赛事，世界排名符合参赛条件的选手将被强制报名参赛，退赛将会受到相应的惩罚。

而处罚由国际乒联世界排名工作组提出，并根据国际乒联竞赛管理或世界排名工作组提交的报告予以批准，包括无法获得排名积分奖励、奖金以及扣除选手赛事积分，有效期为一年。

中国乒协6月公布WTT球星挑战赛以及冠军赛布达佩斯站参赛名单时，樊振东曾解释自己将缺席这两项赛事的原因。

他说：“不参加夏季的WTT赛事是我经过多方面考量以及跟主管教练探讨后，慎重作出的决定。今年下半年最重要的比赛是世锦赛团体赛，近期的封闭训练也以此为备战核心。结合自己目前世界排名积分优势较大的客观情况，同时考虑到中长期职业生涯规划对于调整和储备的需求，经教练组同意后，我决定留守（中国）国内积极备战世锦赛，争取在体能和技术上全面提升。”

2022年世乒赛团体赛将于9月30日到10月9日在成都举行，一共进行男团和女团两个项目的角逐。