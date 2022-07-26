推迟月余后 网易手游《暗黑破坏神：不朽》在中国上线

中国游戏开发商网易公司星期一（7月25日）在中国推出手游《暗黑破坏神：不朽》（Diablo Immortal），此前该游戏在中国这个全球最大游戏市场的上线时间被推迟了一个多月。

据《华尔街日报》报道，网易在一份声明中说，玩家需要完成实名认证，且该款游戏目前不对18岁以下的未成年人开放。

网易原定于6月23日发布与动视暴雪合作开发的这款备受期待的多人游戏，但后来以需要进行技术调整为由，在发布日前几天宣布推迟上线。

暴雪于7月8日在香港和新加坡等亚太其他国家和地区发布了该游戏。

《暗黑破坏神：不朽》在中国上线是对中国政府对游戏市场态度的最新试探。中国政府去年夏天开始收紧对未成年人游戏时间的规定，并暂停了游戏版号的审批，这对游戏市场造成了冲击。

中国监管机构今年4月份恢复了对新游戏的审批，但网易及其规模更大的竞争对手腾讯自那以来还没有一款游戏获得批准。

根据有政府背景的中国音像与数字出版协会的数据，今年上半年，中国国内游戏市场实际销售收入同比下降1.8%，至人民币1477.89亿元（约303.16亿新元）。该协会说，这是自2008年开始公布此类数据以来的首次同比下滑，监管规定的收紧令公司的运营成本增加，同时中国经济疲软导致用户参与线上游戏的热情减退。

该协会的数据显示，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入同比增幅降至6.2%。不过，更多的中国游戏开发商开始瞄准海外市场，在海外部署新的工作室，开发面向全球玩家的游戏。

网易上星期说，旗下游戏部门在美国西雅图开设了一个新工作室，由曾参与微软Xbox发布工作的业内资深人士领导。