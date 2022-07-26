国企员工朋友圈炫富秀后台 江西国控称正在核查

近期一名自称是国企“江西省国有资本运营控股集团有限公司”员工的网民在微信朋友圈“炫富”“秀后台”，引起广泛关注，江西国控星期一（7月25日）发布通报称正在核查，依法依规进行处理。

据澎湃新闻报道，截图显示，这名叫周劼的网民自称是江西省国有资本运营控股集团有限公司的员工。周劼在朋友圈多次发表炫富言论，如声称自己喝的茶是“20万一斤的——2002年的白毫银针”；因戴欧米伽与苹果去省政府开会，被办公室处长点名开玩笑说要朴素一点，打算“换个华为跟跟风”等。

周劼还曾发表过“家中有后台”，“互相帮忙走后门”等言论，比如“父亲的副局长没问题了”“省厅人事处的人刚打了电话给我爸”，“感谢家族的所有人（三伯、大伯）”，炫耀一家人都有关系、有背景。

另外，周劼也多次提及党政机关干部，发表“和单位的一把手吃饭”“我办公室主任怕我吹空调冷，帮我加挡风板”“第一次进省长楼”等言论。

江西省国有资本运营控股集团有限公司星期一晚发布通报称，公司员工周劼在本人微信朋友圈发表的不当言论引发关注，公司第一时间成立由纪委牵头的调查组核查处置。

根据通报，周劼于2020年3月入职，现为江西国控股权管理部普通员工。网上转载内容为周劼于2019年9月至2020年6月在本人微信朋友圈上发布，后被他人截图转发。通报还称，公司已对周劼作进一步核查，依法依规进行处理。

中国官媒《人民日报》旗下公号“侠客岛”星期二就事件发表评论文章，称“富贵不归故乡，如锦衣夜行”是很多人高调炫耀的心理，而眼下不少人炫富的本质却是炫“权”、炫“关系”，这尤其触动公众神经，因为涉及的是社会资源分配的公平问题。

文章称，无论是几年前的严夫人还是最近的王澄澄，这些得利者已经靠着身边人的荫蔽获取了普通民众难以企及的社会资源，却还拿来高调炫耀，“嘚瑟的背后是权力惯出来的臭毛病，仗着有权就无所顾忌，说到底还是没见过世面，不知敬畏”。

文章强调，权力是党和人民给的，是用来为国家社会做事的，不是用来炫耀的。必须谦虚谨慎、兢兢业业，用好手中权力。“别到最后被打回原形才发现，没了权力，你啥都不是。”