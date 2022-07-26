王毅将出席上合组织外长会议

中国国务委员兼外长王毅将于本月28日至29日出席在乌兹别克斯坦召开的上海合作组织成员国外长理事会会议。

中国外交部发言人赵立坚星期二（7月26日）在例行新闻发布会上宣布上述消息。在此前后，王毅将应乌兹别克斯坦代外长诺罗夫、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁邀请，对三国进行正式访问。

赵立坚说，当前受各种内外因素影响，中亚地区局势面临新挑战，地区各国普遍希望同中国深化合作、共谋发展、共促安全，也期待上合组织突出新作为、展现新担当。在上述背景下，王毅此次出访将赓续中国同中亚国家友谊，深化双方“一带一路”合作，推动构建更紧密的中国-中亚命运共同体。

赵立坚介绍称，出访期间，王毅将会见三国领导人，并同三国外长举行会谈，就双边关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。王毅还将出席上海合作组织外长会议等多边活动，同其他与会成员国外长全面筹备今年上合组织撒马尔罕峰会。

针对俄罗斯欢迎埃及成为上合组织对话伙伴、以及同一天白俄罗斯驻华大使称白方希望成为上合组织成员国，赵立坚说，上合组织成立以来，始终遵循“上海精神”，坚定奉行开放包容的合作理念，得到国际社会高度认可。当前，越来越多的国家希望同上合组织加强合作，充分表明上合组织的吸引力和国际影响力日益提升。

赵立坚续称，去年，上合组织峰会已经批准给予埃及上合组织对话伙伴地位。中国支持埃及积极参与上合组织框架下合作；白俄罗斯作为观察员国，一直积极参与上合组织相关领域合作，为促进组织健康稳定发展作出了重要贡献，中国对此高度评价。中白是全面战略合作伙伴，中国支持白俄罗斯申请成为上合组织成员国，愿同其他成员国一道积极研究，作出决定。