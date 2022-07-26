斯里兰卡驻华大使：中国是斯里兰卡经济复苏的关键

斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳（Palitha Kohona）强调，中国是斯里兰卡经济复苏的关键，并透露斯里兰卡新任总统维克拉马辛哈计划访问中国，讨论贸易、投资和旅游等方面的合作。

科霍纳星期一（7月25日）在北京接受路透社访问时，作出以上表述。

斯里兰卡寻求中国在贸易、投资和旅游的方面提供援助，让他们能持续发展。斯里兰卡驻华大使科霍纳25日说，他们正与中方就提供40亿美元（约55亿新元）紧急援助配套进行协商，以帮助斯里兰卡摆脱目前的经济危机。

拥有2200万人口的斯里兰卡，在外汇储备耗尽后，陷入自1948年独立以来最严峻的经济危机。斯里兰卡民众因为燃料、食品和药物短缺，走上街头示威抗议，最终推翻前总统拉贾帕克萨领导的政权。

科霍纳受访时表明，中国是斯里兰卡经济复苏的关键。目前，中国持有斯里兰卡约10%外债，是斯里兰卡两大外债债主之一。

他说，科伦坡希望中国企业能购买更多斯里兰卡红茶、蓝宝石、香料和服装等产品，并希望中国能够进一步扩大在科伦坡和汉班托塔的中资港口项目的投资。主要中资投资项目受冠病疫情影响未能实现。

科霍纳说，斯里兰卡新任总统维克拉马辛哈计划访华，与中方商讨贸易、投资和旅游方面的合作。

维克拉马辛哈与中国领导关人关系不错，在斯里兰卡驻北京使馆走道墙壁上，张挂着时任斯里兰卡总理的维克拉马辛哈在2016年访问北京时，与中国国家主席习近平握手的照片。

科霍纳说，他预计斯里兰卡新政府的对华政策不会有根本变化。

斯里兰卡在过去数个月持续与中国就提供40亿美元援助配套进行协商，当中包括10亿美元贷款，用于向中国偿还今年到期的债务。

斯里兰卡也寻求中国提供15亿美元的信用额度，用于支付所购买的中国进口商品。科霍纳说，这些进口商品包括斯里兰卡高档服装行业所需的纽扣和拉链。

斯里兰卡也希望说服中国启动15亿美元的货币互换。科霍纳说，斯里兰卡与中国的经济援助商议仍在进行中，双方未就下次会议定下日期。

中国外交部发言人本月21日在例行记者会上说，中国和斯里兰卡是传统友好近邻，一直相互尊重，相互信任，相互支持，建立了真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系，开展了全方位多领域互利合作。中方将一如既往坚持对斯友好政策，愿为斯里兰卡政府和人民稳定局势、复苏经济的努力，提供力所能及的支持和帮助，推动两国关系不断向前迈进。

除经济援助外，斯里兰卡也希望中国协助他们购买燃料、废料和其他急物资。今年4月和5月，中国向斯里兰卡承诺提供5亿元人民币（约1.03亿新元）的紧急援助，但科霍纳说：“我们还需要更多”。