中国驻韩大使与韩国会议员会面 讨论半导体合作

中国驻韩国大使邢海明星期一（7月25日）与韩国执政党和政府主管半导体事务的人士会面，共同讨论半导体合作、双边经贸合作等事宜。

据“中国驻韩国大使馆”微信公众号消息，邢海明星期一会见韩国国会议员、执政党国民力量半导体产业竞争力强化特别委员会委员长梁香子，就两国半导体等领域务实合作交换意见。

邢海明说，中国愿同韩国一道，坚持公平公正市场原则，排除外部干扰，加强半导体等领域合作，共同维护全球产业链、供应链稳定。

根据中方新闻稿，梁香子称，韩中经贸往来密切，产业合作富有成效，已形成互利共赢关系。韩国高度重视同中国开展半导体等领域合作，希望双方结合各自优势，开展更紧密的交流与合作。

同一天，邢海明还会见了韩国产业通商资源部通商交涉本部长安德根，就进一步深化两国经贸关系等务实合作方案交换意见。邢海明说，中国愿进一步加强经贸领域沟通合作，为双边关系及两国经济发展作出更多积极贡献。中国致力于扩大开放，未来将为包括韩国企业在内的外国企业提供更多新机遇。

安德根则说，中国是韩国最重要的经贸合作伙伴，韩国高度重视与中国发展经贸关系。希望双方加强经贸机制沟通交流，增进经贸领域互信，打造并维护良好合作环境，切实推动双方经贸及产业合作进一步发展，为双方企业和产业界增添合作信心、创造更多福祉。

韩联社报道分析，美国要求韩国在8月底之前就加入“芯片四方联盟”（Chip 4）加强半导体供应链合作给予答复，在此情况下，中国此举可能旨在牵制韩方加入联盟。

中国外交部发言人赵立坚星期二（7月26日）在例行新闻发布会上说，中国和韩国互为重要合作伙伴，在两国关系的发展过程中，双方都获得了巨大利益，实现了彼此成就。

赵立坚称，去年中韩双边贸易同比增长26.9%，达到3623.5亿美元（5022.13亿新元），这一数字超过韩美、韩日、韩欧贸易之和。但就芯片贸易而言，韩国去年出口的芯片60%进入了中国市场。中国希望韩国从自身长远利益和公平开放的市场原则出发，秉持客观公正立场，多做有利于中韩关系发展、有利于全球产业链供应链稳定的事。