中国称外国在华外交领事人员有义务遵守中方防疫规定

针对《华盛顿邮报》近期报道称，中国严格的防疫措施导致美国在华外交官的权利遭到践踏，长期生活在恐惧之中，中国外交部发言人赵立坚回应时称，外国在华外交领事人员有义务尊重和遵守中方防疫规定。

据澎湃新闻报道，赵立坚星期二（7月26日）在例行记者会上说，中国防疫政策从对人民生命健康高度负责的精神出发，对中国境内所有人一视同仁，同等保护中国公民和在华外国公民的健康。

他说，两年多来，中国是全球冠病感染率、死亡率最低的国家之一，为中国公民和所有在华外国公民提供了最大程度的保护。同时，中国的经济和社会始终保持良好运转，使中国民众和在华外国公民和企业的利益也得到了最大程度的维护。

赵立坚指出，中方始终高度重视包括美国在内的外国驻华外交领事人员涉疫问题，一贯按照《维也纳外交关系公约》《维也纳领事关系公约》有关规定和精神，为他们履职提供必要协助和便利。

赵立坚说，近两年来，中方在自身外防输入压力较大的情况下，仍为美国等国驻华外交官及其家属来华、离华、在华生活、履职、探亲、随居等提供了许多便利。对此，各国驻华使领馆都有目共睹。

他说：“据我了解，自2020年6月1日以来，搭乘包机来华的美国外交官及家属人数超过1000人，何来对美国外交官权利的践踏？”

赵立坚强调，外国在华外交领事人员有义务尊重和遵守中方防疫规定，这也是遵守他此前提到的两个公约的义务。