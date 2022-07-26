消息：美国不接受审查中企底稿时面临任何限制

两名知情人士透露，美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）不会接受在审查在纽约上市中国公司的审计底稿时，面临任何审阅限制，包括公司已被除名的情况。

据路透社报道，一名知情人士说，PCAOB必须能够根据风险来挑选希望审查的公司，如果中国监管机构要限制美国PCAOB的查阅权限，美国监管当局不会接受。

另一名知情人士说，PCAOB对公司的审查是有追溯性的，意味着即使公司已在纽约证券交易所被除名，经审计的财务报表仍有可能会受到审查。即使在退市后，美国监管当局仍可能会要求公司向美国证券交易委员会提交财务文件，并接受PCAOB的检查。

此外，这名知情人士补充道，如果一个公司拥有超过300名美国股东，或者公司在美国交易的证券超过了一定的交易门槛，即使相关公司没有在美国交易所上市，仍可能被要求提交经审计的财务报表。

美国要求所有上市公司的审计情况，必须接受美国PCAOB的检查，否则将把这些公司从纽约证券交易所和纳斯达克股票市场剔除。中美官员已就这个问题进行了两年多的谈判，由于中国大陆和香港不允许美国审查在美上市公司的审计底稿，美国证券交易委员会（SEC）长期以来一直在重点关注一些在纽约上市的两地公司。

美国SEC主席根斯勒（Gary Gensler）19日受访时透露，目前不清楚中美监管当局是否能达成协议、中企是否退市，最终要看北京是否给美国审计部门检查底稿的权限。双方围绕此问题的谈判具有“建设性”。他也曾表示，对达成协议没有信心。

第一位知情人士说，中美双方的协议迟迟无法达成，主要的症结在于PCAOB在审计底稿时所拥有的权限。中国监管机构希望根据不同种类的公司能够有不同程度的权限，但美国监管机构对此无法接受，“我们需要完整的权限”。

英国《金融时报》星期天（7月24日）引述消息人士报道，中国正在研究如何根据数据敏感性对在美上市的中企进行分类。这些公司将被分三类：有不敏感数据的、有敏感数据的，以及有保密数据而需要退市的。该计划正在讨论中，可能会发生变化。这可能是为了遵守美国的规定而做出的让步。