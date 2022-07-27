知情人士：拜登和习近平将在星期四通话

中美两国围绕台湾问题出现新摩擦之际，彭博社引述知情人士透露，美国总统拜登将在星期四（7月28日）与中国国家主席习近平通话。

据报道，美国官员强调，通话是拜登政府继续努力保持开放的沟通渠道之举，以此确保美中两国不会发生意外冲突。

美国国家安全委员会发言人柯比星期二（26日）说，通话将包括一个强有力（robust）的议程，不过关税不太可能成为议题之一。他说，拜登和习近平将讨论台海紧张局势以及如何管理美中两大经济体之间的竞争。

柯比也说，佩洛西居美国候补总统第二顺位，仅次于副总统哈里斯，因此她出国访问关乎美国国家安全。但他强调，佩洛西的出访计划只有她自己可以决定。

《金融时报》上星期二（19日）报道，身为美国政坛第三号人物的佩洛西计划8月访问台湾，届时将成为25年来访台的最高层级美国政要。

不过，据彭博社星期二报道，知情人士透露，佩洛西8月初的亚洲之行是否包括台湾还没决定，如果她真的访台，应该会在拜登和习近平通电话的几天后。

拜登上星期三（20日）曾对媒体说，他预计在未来10天内与习近平通话，但白宫次日就通报拜登冠病检测结果呈阳性。拜登星期一（25日）出席一场会议时，预计自己本周内可全面恢复工作，并希望在本周按计划与习近平通话。

佩洛西访台计划使美中原已紧张的关系进一步升级。

中国外交部发言人赵立坚星期一在例行记者会上应询时强调：“我们正严阵以待。如果美方一意孤行，中方必将采取坚定有力措施，捍卫国家主权和领土完整，由此造成的一切严重后果由美方负责。”

中国国防部接着在星期二说，中国要求美国不得安排佩洛西访问台湾，否则“中国军队绝不会坐视不管”。这是佩洛西可能在8月访台的消息上周传出来后，中国军方首次作出回应。

有消息说，美军正制定保护佩洛西访台代表团方案，包括考虑派航空母舰或战斗机进行近距离空中支援，但又担心上述做法可能会被北京解读为挑衅之举。

《环球时报》前总编辑胡锡进在微博上警告，如果美国和台湾因为佩洛西的访问和中国大陆对抗，期间发生擦枪走火的风险比以往任何时候都要高。

美国政治人物近年来接二连三访问台湾，其中包括国会议员和至少两名前特朗普政府的内阁成员——前防长埃斯珀及前国务卿蓬佩奥。