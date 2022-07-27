高福卸任中疾控主任 沈洪兵接任

中国国家卫生健康委党组成员、副主任，国家疾控局党组书记、局长王贺胜星期二（7月26日）宣布，沈洪兵任中国疾控中心主任兼党委常委，高福因年龄原因，不再担任中国疾控中心主任、党委常委。

根据中疾控中心网站消息，王贺胜在中疾控中心召开的干部大会上还宣布，卢江任中心党委书记、副主任（兼），周宇辉任党委副书记，严俊任党委副书记、纪委书记，刘剑君任副主任、党委常委，再那吾东·玉山任副主任。

会议指出，中疾控中心近日已由中国国家卫生健康委划转国家疾控局管理。根据有关要求，结合中心机构设置、领导班子现状和疾控机构改革工作实际，按照干部管理权限和干部选任有关规定，为进一步加强中心领导班子建设，在充分酝酿、广泛调研的基础上，国家疾控局党组经通盘考虑、集体研究，决定对中心领导班子进行调整。

王贺胜指出，此次调整充分体现国家疾控局党组对疾控中心工作和领导班子建设的重视和关心，饱含着局党组对中心领导班子的信任和重托。

他说，高福2017年担任中心主任以来，坚持围绕中心、服务大局、履职尽责，为中心建设和疾控事业发展，特别是在冠病疫情防控中带领中心全体人员作出了重要贡献。

王贺胜介绍，接替高福的沈洪兵是中国工程院院士，公共卫生领域知名专家，现任国家疾控局党组成员、副局长，曾任南京医科大学校长、党委副书记，是中心主任的合适人选。希望与卢江和班子其他成员一起，带领广大干部职工进一步推动中心的改革发展。

公开资料显示，现年58岁的沈洪兵出生于江苏省南通市启东市，中国工程院院士，一级教授，博士生导师，从事肿瘤分子流行病学研究30年。2011年10月，他出任南京医科大学副校长、党委常委。2014年4月，他任南京医科大学校长、党委副书记。2019年，沈洪兵当选中国工程院院士。2021年4月，他任国家疾病预防控制局副局长，至此番出任中国疾控中心主任。

今年61岁的高福，1986年参加工作，博士研究生学历，研究员，博士生导师，中国科学院院士。2011年4月，高福任中国疾病预防控制中心副主任，2017年7月任中国疾病预防控制中心主任，至此番卸任。

王贺胜对中疾控中心成立以来取得的成绩，特别是抗击冠病疫情中的突出贡献，给予充分肯定，并对中疾控中心的改革发展提出五点希望：一是旗帜鲜明讲政治，全面加强中共领导，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”；二是发挥国家队龙头作用，提高疫情防控和应急处置能力水平。当前，要将冠病疫情防控作为首要任务，坚持动态清零不动摇，坚决落实科学精准防控要求，高效统筹好疫情防控和经济社会发展。三是提升科研创新能力，加强基础性、应用性研究，攻克疾控领域“卡脖子”的关键技术和科学难题，服务国家重大战略需求。四是加强疾控队伍建设；五是加强领导班子建设，坚持全面从严治党。

高福在表态发言中说，衷心支持和拥护国家疾控局党组的决定，并对中心新的领导班子致以最真诚的祝贺。作为一名科技工作者，今后将继续为推动疾控事业和公共卫生事业发展贡献力量。祝愿在新的领导班子带领下，中国疾控中心谱写新篇章、创造新辉煌。

沈洪兵表示，完全拥护国家疾控局党组的决定，深感使命光荣、责任重大，有信心在局党组的领导下，与中心领导班子和其他人员一道，提高政治站位，恪尽职守、攻坚克难，以崭新的风貌、昂扬的斗志、求实的作风，持续做好冠病等疫情防控，全力以赴推动中心改革发展，奋力开创中心高质量发展新局面。

正在甘肃指导疫情的卢江在书面发言中说，坚决拥护国家疾控局党组的决定，真诚欢迎并积极配合沈洪兵带领中心干部职工，为早日建成现代化国际一流的国家级疾控机构作出应有的贡献。

